Ukrayna-Rusya Esir Takası: 185 Asker Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Ukrayna-Rusya Esir Takası: 185 Asker Serbest Bırakıldı

05.06.2026 16:45
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Zelenskiy, Rusya ile yapılan esir takasında 185 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile gerçekleştirdikleri esir takası sonucu 185 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rus tarafıyla esir asker takası yaptıklarını açıkladı.

Esir takası sonucu 185 Ukrayna askeri personelinin ülkesine döndüğü bilgisini veren Zelenskiy, ayrıca bir Ukraynalı sivilin de serbest bırakıldığını belirtti.

Evlerine getirilen bazı askerlerin 2022'den beri esir olduğunu kaydeden Zelenskiy, tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmaları sürdürdüklerini aktararak, "İnsanlarımızın geri getirilmesi Ukrayna için değişmez bir önceliktir." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından da yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 185 Rus askerinin alındığı kaydedilerek, "Bunun karşılığında 185 Ukraynalı asker verildi." ifadesi kullanıldı.

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu ve askerlere gerekli tıbbi desteğin sağlandığı aktarılan açıklamada, takasın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuk girişimleri sayesinde gerçekleştiği belirtildi.

En son 15 Mayıs'ta karşılıklı 205 esir asker takası yapılmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs başında Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve ateşkesin her iki ülkeden 1000 esir askerin değişiminin yapılmasını içerdiğini açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna da Trump'ın söz konusu inisiyatifini kabul ettiklerini duyurmuş ancak geçici ateşkesin yürürlükte olduğu esnada esir asker değişimi gerçekleşmemişti.

İki ülke arasında daha sonra 15 Mayıs'ta, karşılıklı 205 esir asker takası yapılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy aynı gün yaptığı yazılı açıklamada, "Bu, 1000'e karşı 1000 esir takasının ilk aşamasıdır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna-Rusya Esir Takası: 185 Asker Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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