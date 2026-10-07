Ukrayna-Rusya savaşında hasar alan 17 gemiden 11'i Trabzon Sürmene'de onarılıyor - Son Dakika
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Ukrayna-Rusya savaşında hasar alan 17 gemiden 11'i Trabzon Sürmene'de onarılıyor

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Ukrayna-Rusya savaşında hasar alan 17 gemiden 11\'i Trabzon Sürmene\'de onarılıyor
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Ukrayna-Rusya savaşında hasar alan ticari gemiler, Trabzon'un Sürmene ilçesindeki tersanede onarılıyor. Son 2 ayda tersaneye 17 gemi yanaştı; 6'sı onarıldı, 11'inin tadilatı sürüyor.

Ukrayna- Rusya savaşında hasar alan bazı ticari gemiler, Trabzon'un Sürmene ilçesindeki tersanede onarılıyor.

İki ülke arasındaki savaş nedeniyle Karadeniz'de insansız hava araçları ve insansız su altı dronlarla gerçekleştirilen saldırılarda hasar alan bazı gemiler, onarım için Türkiye'ye yönlendirildi.

Ulaşım kolaylığı ve sahip olduğu teknik imkanları dolayısıyla dikkati çeken Trabzon Tersanesi'nde savaşta zarar gören gemilerin tadilatı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Toplam 104 dönüm üzerine kurulu tersaneye, son 2 ayda toplamda 17 gemi onarım için yanaştı.

Trabzon Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı İlyas Murtezaoğlu, AA muhabirine, Ukrayna-Rusya savaşında hasar gören gemilerin tamirinin normal tamir ve bakımdan ayrı bir uzmanlık gerektirdiğini söyledi.

Murtezaoğlu, bu konuda tersane olarak tecrübe edindiklerini belirterek, onlarca hasarlı gemiyi tamir edip gönderdiklerini vurguladı.

Tersanede 2 ayda 6 geminin onarıldığını, 11 geminin onarımının da sürdüğünü ifade eden Murtezaoğlu, "Yeni gelecek olan gemiler de var. Bu konuda ciddi bir tecrübemiz oluştu." dedi.

"Ağırlıklı yaşam mahalli bölgesinden hasar alıyorlar"

Murtezaoğlu, tersaneye yaklaşık 2 ayda 17 hasarlı geminin tamir için getirildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hasarlar genellikle köprü üstü dediğimiz, geminin kumanda ve baca bölgesi ve bazılarında makine dairesinden hasar alan gemiler var. Ağırlıklı yaşam mahalli bölgesinden hasar alıyorlar. Normal bir geminin sacını değiştirirsiniz, mekanik bakımını yaparsınız fakat burada elektrik, mekanik, izolasyon ve elektronik devrelerine kadar değişik hasarlar aynı anda olabiliyor. Bunların tamamını koordine edip tamirini organize ediyoruz."

Aynı zamanda kaptan olan Murtezaoğlu, tamir için Trabzon'u tercih eden gemilerin gerekli resmi izin ve onaylarını aldıklarını anlatarak, hazırladıkları plan dahilinde gemilerin tamirinin yapıldığını ifade etti.

400 personelle tamir ve onarım yapıyorlar

Murtezaoğlu, 10 geminin aynı anda tamirini yapabilecek teknik altyapı ve kapasiteye sahip olduklarını dile getirerek, "Hizmeti 400 civarında personelle yapıyoruz fakat işin miktarına göre iş gücü kapasitemizi istediğimiz an artırabiliyoruz. Orada hiçbir sorunumuz yok. Trabzon Tersanesi olarak Trabzon'da bulunmamız hasebiyle bölgedeki iş gücünden yararlanmaya çalışıyoruz. İstihdama katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Doğu Karadeniz'de bu kapasitede hizmet verebilen tek tersane olduklarının altını çizen Murtezaoğlu, "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hasar alan gemilerde gerek uzmanlık gerek kapasite olarak bölgede hizmet verebilen tek tersaneyiz." ifadelerini kullandı.

Murtezaoğlu, Ukrayna-Rusya savaşının bir an evvel son bulmasını temenni ederek, "Keşke olmasaydı fakat böyle bir durumda başarılı bir şekilde başa çıkıyoruz. Bu gemilerinin hasarlarını onarmak üzere ayrı ekipler kuruyoruz. Dolayısıyla işimizi aksatmıyor." dedi.

Kaynak: AA
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