Ukrayna'ya Rekor İHA Saldırısı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine gece saatlerinde rekor sayıda insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine gece saatlerinde İHA saldırısı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Söz konusu saldırının bugüne kadar yapılan en yoğun İHA saldırılarından olduğunu aktaran Zelenskiy, "Bu gece Rusya, Ukrayna'ya saldırdı ve halkımıza karşı 188 ile rekor sayıda İHA fırlattı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerinin çalışması sonucu yaklaşık 80 İHA'nın imha edildiği, 90'dan fazlasının ise yönlerini bulamayarak kaybolduğu bilgisini paylaşarak, Ternopil bölgesinde kritik altyapılara isabet edenlerin verdiği zarar sonucu elektrik kesintileri yaşandığını belirtti.

Rusya'nın kullandığı İHA'larda yabancı menşeli bileşenlerin bulunduğunu kaydeden Zelenskiy, "Bu saldırılar, sadece Rusya'nın yaptırımları çeşitli planlarla aşma becerisi sayesinde mümkün oluyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, müttefik ülkelerden Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmalarını isteyerek, "Savaşa karşıysanız, Rusya'nın yaptırımları aşmasına gerçekten karşı olmalısınız." dedi.