Ukrayna'ya Rus Hava Saldırıları: 1 Ölü, 12 Yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunca Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırıları nedeniyle bir kişinin öldüğünü ve 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ülkesine yönelik bu gece gerçekleşen saldırılar hakkında Telegram hesabı üzerinden paylaşım yapan Zelenskiy, Rusların balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar yaptığını belirtti.

Zelenskiy, Rus ordusunun toplam 50'ye yakın nesne ile saldırı gerçekleştirdiğini kaydederek, "Savunmacılarımız tarafından birçok İHA düşürüldü ancak maalesef isabetler oldu." ifadesini kullandı.

Rusların 25 İHA ile Harkiv bölgesinde yer alan Lozova şehrindeki demir yolu istasyonunu ve altyapısını hedef aldığını aktaran Zelenskiy, "Saldırılar sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 2'si çocuk olmak üzere 10 kişi yaralandı." bilgisini verdi.

Zelenskiy mesajında, Rus ordusunun ayrıca Zaporijya ile Sumi ve Odessa bölgelerine de saldırılar düzenlediğini belirterek, Zaporijya bölgesinde de 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Rusya'nın amacının Ukrayna halkını korkutmak olduğunu savunan Zelenskiy, "Rus ordusu, cephe hattındaki şehirleri ve toplulukları korkutmak için yine insan avlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, barışa zorlamak için Rusya'ya yaptırımların artırılması gerektiğini kaydederek, bu konuda müttefiklerden kararlı adımlar atmasını beklediklerini ifade etti.