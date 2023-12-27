 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukrayna'ya Rusya'dan 46 İHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'ya Rusya'dan 46 İHA Saldırısı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rus ordusunun bu gece Ukrayna topraklarına 46 adet Şahed tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını bildirdi. Saldırı sonucunda 32 İHA imha edildi.

Ukrayna\'ya Rusya\'dan 46 İHA Saldırısı
27.12.2023 - 09:45,
Abone Ol

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, bu gece Rus ordusunun Ukrayna topraklarına 46 "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kırım ve Krasnodar bölgesinden, Ukrayna topraklarına "Şahed" tipi İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Hava savunmasının Mikolayiv, Odessa, Herson, Dnipropetrovsk, Vinnitsiya, Zaporijya, Hmelnitski ve Kirovograd bölgelerinde görev yaptığına işaret edilen açıklamada, toplam 46 Rus İHA'sının tespit edildiği, bunlardan 32'sinin imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, vurulamayan İHA'ların çoğunun, Herson bölgesi dahil cephe hattının bulunduğu bölgeleri hedef aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İhlas Haber Ajansı, Ukrayna, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'ya Rusya'dan 46 İHA Saldırısı - Son Dakika


10:22
Ronaldo'nun çift golüyle Al-Nassr, Benzema'nın takımını 5-2 mağlup etti Ronaldo'nun çift golüyle Al-Nassr, Benzema'nın takımını 5-2 mağlup etti
10:17
27 bin liralık atkı mı takıyor? Sinan Oğan'dan hakkındaki iddiaya yanıt 27 bin liralık atkı mı takıyor? Sinan Oğan'dan hakkındaki iddiaya yanıt
09:42
Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların 'işkence' anıları tüyler ürpertiyor Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların "işkence" anıları tüyler ürpertiyor
09:32
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12
Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06
Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05
Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14
Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi

Son Dakika
10:22 Ronaldo'nun çift golüyle Al-Nassr, Benzema'nın takımını 5-2 mağlup etti
10:17 27 bin liralık atkı mı takıyor? Sinan Oğan'dan hakkındaki iddiaya yanıt
09:42 Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların "işkence" anıları tüyler ürpertiyor
09:32 Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12 Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06 Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05 Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14 Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi
08:10 İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 10:33:03. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'ya Rusya'dan 46 İHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement