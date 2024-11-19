Ukrayna'ya Yardım İçin Acil Toplantı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna'ya Yardım İçin Acil Toplantı

AB ve NATO, Ukrayna'ya askeri yardımı artırmak ve Avrupa savunmasını güçlendirmek için bir araya geldi.

19.11.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'da savaşın 1000. gününde bu ülkeye askeri yardımları artırmak ve Avrupa'nın savunma sanayisini üretimini güçlendirme gündemiyle bir araya geldi.

AB Savunma Bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in başkanlığında, Rutte'nin de katıldığı, Ukraynalı mevkidaşları Rüstem Umerov'un ise video konferans ile bağlanacağı toplantı için Brüksel'de toplandı.

Savaşın 1000. gününe denk gelen toplantının ana gündeminde Ukrayna'nın savunma kabiliyetini ve hazırlığını güçlendirmek için atılacak adımlar görüşülecek.

Görevi kısa süre sonra Kaja Kallas'a devredeceği için Savunma Bakanları Toplantısı'na son kez liderlik eden Borrell, toplantı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Borrell, Ukrayna'da tam ölçekli savaşın başlaması üzerinden 1000 gün geçtiğini anımsatarak, "Bu, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in hayal bile edemeyeceği bir şey. Hızlı bir şekilde Kiev'e girmek ve Ukrayna'nın rejimini değiştirmek için iki haftalık bir savaş planlıyordu ancak 1000 gün sonra Ukraynalılar hala savaş alanında çok başarılı şekilde direniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Avrupa'nın savunma sanayisi üretimini yüzde 30 artırdığını aktaran Borrell, daha fazlasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Borrell, Ukrayna'ya desteğin artırılması için AB'nin savunma kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini dile getirerek, öte yandan bunun yalnızca mühimmat ve silah üretimiyle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "NATO Avrupa'nın savunmasını organize ederken Avrupalılar mühimmat üretmekle sınırlı kalmamalı. Avrupalıların kendi sorumlulukları olmalıdır. Avrupalılar kendi savunmalarını, elbette NATO içinde, ancak kendi stratejik kapasitelerini inşa ederek organize etmelidir." dedi.

NATO'nun Avrupa'nın toprak savunması için başat unsur olmasına rağmen Avrupalıların kendi güvenliği için sorumluluk almasına ihtiyaç olduğunu ifade eden Borrell, "Avrupalılar savunma konusunda sadece bir fabrika olmaktan, sadece silah üretmekten çok daha fazlasını yapmak zorundadır. Avrupalılar olarak stratejik sorumluluklarımız var. NATO içinde Avrupa ayağını inşa etmeliyiz." diye konuştu.

AB ülkeleri menşeli silahların kullanım sınırlaması

Borrell, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini kesmesi ihtimaline karşı Avrupa'nın kendi kararlarını alması ve Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi gerektiğini belirterek "Avrupa, sadece 'tepki veren' bir aktör olamaz. Avrupalılar, oturup Amerikalıların ne yapacağını bekleyip, sonrasında tepki vermekle yetinemezler." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin, uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanımı için Ukrayna'ya izin verdiği yönündeki haberlere ilişkin bir soruya da yanıt veren Borrell, konunun toplantıda görüşüleceğini söyledi.

Borrell, "(Üye ülkelerin) Ukraynalıların Rus topraklarında Ruslara karşı savaşmak için silahlarını kullanmalarına izin vermek için ABD örneğini takip edeceklerinden eminim çünkü saldırıya uğradıkları yer Rus topraklarıdır. Bu tamamen uluslararası hukuka uygundur." dedi.

NATO'dan AB üyesi ülkelere tavsiye

NATO Genel Sekreteri Rutte de savaşın 1000. günü vesilesiyle toplantının sembolik önemini vurgulayarak gelinen noktada Rusya'nın yanında Çin, İran ve Kuzey Kore'nin de yer aldığını anımsattı.

"Ukrayna'ya teslim edilen silah sistemlerine kısıtlamalar koymamak en iyisi." diyen Rutte, ancak bunun AB'ye üye ülkelerin kendi inisiyatifinde bir karar olduğunun altını çizdi.

Rutte, NATO ve AB'nin gelecek aylarda stokları yenilemek ve hazırlığı artırmak için savunma sanayi üretimini güçlendirmek amacıyla birlikte çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, Güvenlik, Politika, Savunma, Brüksel, Ukrayna, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'ya Yardım İçin Acil Toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:07 Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’den ilk paylaşım Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:48 Tokat’ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu
20:41 Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı
20:39 Real Madrid’den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig’e gidiyor Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 15:10:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'ya Yardım İçin Acil Toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.