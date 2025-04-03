Ukraynalı Askerlere Terör Cezası

Rusya'nın Kursk bölgesinde yakalanan 4 Ukraynalı askere terör eylemlerinde bulundukları gerekçesiyle hapis cezası verildiği bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, 2. Batı Bölgesi Askeri Mahkemesi'nde Kursk bölgesinde yakalanan 4 Ukraynalı asker hakkında davaya devam edildiği belirtildi.

Askerlerin "Eylül-Ekim 2024'te Kursk bölgesine girdiği ve terör eylemlerinde bulunduğu" belirtilen açıklamada, bu kişilere mahkeme tarafından 15 ile 16 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.