Ukraynalı Çocukların Geri Dönüşü Şart

11.05.2026 19:24
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukraynalı çocukların geri dönüşünün barış anlaşmasının önceliği olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya tarafından götürülen her bir Ukraynalı çocuğun geri dönüşü, herhangi bir barış anlaşmasının temel unsurlarından biri olmalıdır." dedi.

Von der Leyen, AB ve Kanada'nın birlikte düzenlediği "Ukraynalı Çocukların Geri Dönüşü için Uluslararası Koalisyonu"nun üst düzey toplantısına video mesaj yolladı.

Esir tutulan her bir çocuğun ailesiyle yeniden kavuşana kadar durmayacaklarını belirten von der Leyen, "Bugün, mümkün olduğunca çok çocuğun izinin sürülmesine ve geri getirilmesine yönelik destek sağlayarak ve failler hakkında yaptırımlar uygulayarak somut bir katkı sunmak için bir araya geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, siyasi bir mesaj da vermek istediklerinin altını çizerek, "Rusya tarafından götürülen her bir Ukraynalı çocuğun geri dönüşü, herhangi bir barış anlaşmasının temel unsurlarından biri olmalıdır." dedi.

Çocukların geleceği ellerinden alınmışken bir ulusun kendi geleceğini belirleyemeyeceğini belirten von der Leyen, çocukların özgürlüğünün Ukrayna'nın özgürlüğü olduğunu vurguladı.

"En ağır suçlardan biri"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise 20 binden fazla Ukraynalı çocuğun Rusya ve Rusya'nın işgal ettiği topraklarda mahsur kaldığını belirterek, "Rusya'nın savaşının yol açtığı tüm dehşetler arasında, Ukraynalı çocukların sürgüne gönderilmesi ve zorla nakledilmesi en ağır suçlardan biridir. Çocukları kaçırmak tesadüfi olay değildir. Bu, kasıtlı bir Rus politikası ve Ukrayna'nın geleceğine yönelik hesaplı bir saldırıdır." diye konuştu.

Ukrayna'nın çocukların yerini tespit etmek ve doğrulamak amacıyla başlattığı pilot programın 1300'den fazla çocuğun yerini belirlediğini ve 1800 çocuğa dair de ipuçlarını tespit ettiğini bildiren Kallas, bu çocukları evlerine kavuşturmanın öncelikli olduğunu ifade etti.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da Birliğin Ukrayna'ya 50 milyon avroluk destek sağlayacağını, bu desteğin bir kısmının ülkedeki çocuk koruma sistemleri ve erken çocukluk eğitimi için kullanılacağını açıkladı.

Kos, Rusya'nın durdurulması ve sorumlu tutulması gerektiği görüşünü de paylaştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

