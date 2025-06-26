ULAK SD-WAN, NATO Tatbikatında Başarıyla Test Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ULAK SD-WAN, NATO Tatbikatında Başarıyla Test Edildi

ULAK SD-WAN, NATO Tatbikatında Başarıyla Test Edildi
26.06.2025 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli SD-WAN çözümü, NATO tatbikatında 93 testi başarıyla geçerek dikkat çekti.

Milli ağ teknolojisi SD-WAN'ın yeni versiyonu, NATO tatbikatında üstün performansıyla dikkati çekti.

NATO Müttefik Komutanlığı Dönüşümü liderliğinde Polonya'nın Bydgoszcz kentindeki Ortak Kuvvet Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen CWIX25 (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise) tatbikatı sona erdi. 40'tan fazla müttefik ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, 2700'den fazla katılımcı, 600'den fazla yeteneği 5 operasyonel alanda test etti.

CWIX25, NATO'nun Çok Alanlı Harekat (Multi-Domain Operations) vizyonuna hizmet eden ileri düzey dijital birlikte çalışabilirlik standartlarının test edildiği, dünyanın en geniş kapsamlı teknoloji entegrasyon tatbikatı olarak öne çıktı. Tatbikat süresince ulusal laboratuvarları birbirine bağlayan Birleşik Federasyon Savaş Laboratuvarı Ağı aracılığıyla bilgi paylaşımı sağlandı ve yeni nesil teknolojiler, sahaya inmeden önce yoğun test süreçlerinden geçirildi.

Bu kapsamda, Türkiye'yi temsilen katılım sağlayan ULAK Haberleşme AŞ, geliştirdiği milli SD-WAN çözümünün yeni versiyonunu başarıyla test ederek önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Tatbikat boyunca operasyonel gereksinimlerle uyumlu biçimde test edilen ürün, hem güvenlik hem birlikte çalışabilirlik açısından değerlendirildiği 93 testi başarıyla tamamladı.

Milli teknolojilerin küresel ölçekteki bu platformlarda yer alması, Türkiye'nin savunma ve haberleşme alanındaki stratejik kabiliyetlerini gözler önüne seriyor.

ULAK SD-WAN, klasik geniş alan ağlarının (WAN) ötesine geçerek ağ yönetimini yazılım tabanlı ve merkezi bir yaklaşımla ele alıyor. Bu sayede kurumlar, çoklu şube bağlantılarını daha güvenli, esnek ve verimli biçimde yönetebiliyor. Dinamik trafik yönlendirme, gerçek zamanlı uygulama önceliklendirme, merkezi politika kontrolü ve uçtan uca şifreleme gibi özellikleriyle SD-WAN, siber güvenliğin ve ağ performansının en üst düzeye çıkarılmasını sağlıyor.

Özellikle çok şubeli ve dağıtık yapıya sahip kurumlar için stratejik bir çözüm sunan ULAK SD-WAN, halihazırda Türkiye genelinde 1400'ü aşkın noktada aktif olarak kullanılıyor. CWIX25 tatbikatında gösterdiği başarılı performans ise ürünün uluslararası pazarda da rekabetçi ve güvenilir bir alternatif olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Hayata geçirilen iş birlikleri ve entegrasyonlar, Türkiye'nin milli ağ çözümlerinin global güvenlik mimarisine katkısını artırıyor.

ULAK Haberleşme, CWIX25'te elde ettiği başarıyla, NATO görevlerine yönelik güvenli, esnek ve yüksek performanslı haberleşme çözümleri sunabileceğini bir kez daha göstermiş oldu.

Tatbikata katılan ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CWIX25 kapsamında gerçekleştirilen testlerde, yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz SD-WAN çözümümüzün uluslararası güvenlik ve birlikte çalışabilirlik standartlarına uygunluğu bir kez daha teyit edilmiştir. Bu başarı, ülkemizin haberleşme teknolojileri alanındaki mühendislik yetkinliğini ve stratejik ürün geliştirme kapasitesini açıkça ortaya koymaktadır. ULAK Haberleşme olarak öncelikli hedefimiz; Türkiye'nin dijital egemenliğini güçlendirecek milli ağ çözümleri geliştirmek ve bu çözümleri, uluslararası güvenlik mimarisine entegre ederek küresel ölçekte değer üretmektir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Savunma, Türkiye, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel ULAK SD-WAN, NATO Tatbikatında Başarıyla Test Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
İzmir’de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar “Hastalık saçıyor“ diyerek isyan etti İzmir'de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar "Hastalık saçıyor" diyerek isyan etti
Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara’ya Premier Lig’den sürpriz talip Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı
Plajda şıklık yarışı Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu
Okan Buruk’u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe’nin eski hocasını göreve getiriyor Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Trump: Fordo tamamen yok edildi Trump: Fordo tamamen yok edildi

13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket
12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Gazze ve F-35 konularını görüştük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Gazze ve F-35 konularını görüştük
12:46
İran’da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede
İran'da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede?
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
18:56
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi
Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:33
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
18:02
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni
17:55
Suudi Arabistan’dan En Nesyri için rekor teklif
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif
17:43
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 13:26:11. #7.12#
SON DAKİKA: ULAK SD-WAN, NATO Tatbikatında Başarıyla Test Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.