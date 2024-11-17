Ulanqab'da Kış Festivali Başladı

ULANQAB, 17 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ulanqab kentindeki Ulan Hada yanardağlarının eteklerinde başlayan festivale katılan turistler görülüyor, 16 Kasım 2024.
Ulanqab'da beş ay sürecek buz ve kar temalı turizm festivali cumartesi günü başladı. (Fotoğraf: Wang Zheng/Xinhua)
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