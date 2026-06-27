Ulaş Gölü'ne 2027 Projesi - Son Dakika
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Ulaş Gölü'ne 2027 Projesi

Ulaş Gölü\'ne 2027 Projesi
27.06.2026 10:37
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Ulaş Gölü, 2027 yatırım programıyla turizm potansiyelini artıracak düzenlemeler için hedef alındı.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde doğal güzelliği ve zengin kuş popülasyonuyla öne çıkan Ulaş Gölü, 2027 yatırım programına alındı. Proje kapsamında göl çevresinin turizm potansiyelini artıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakar meke, yeşilbaş ördek, angut, uzun bacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Doğal güzelliği ile her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan göl için çalışma başlatıldı. Sivas Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Ulaş Belediyesi'nin ortak yürüttüğü proje kapsamında 2027 yılı yatırım programına alınan göl çevresinde düzenleme yapılacak. Gölde başta yeni tesisler olmak üzere, turizm potansiyelini artıracak düzenlemeler yapılacak.

'YENİ PROJE HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPILACAK'

Yapılacak çalışma hakkında bilgi veren Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, "Gölümüz geçen yıl kuraklıktan dolayı kurumuştu. Bu sene ise çok güzel su topladı. Biz de burada temizlik yapıyoruz. 2027 yılında burası için bir proje hazırlanıyor. Bizim gölümüz yapay bir göl. Derinliği ise 130 santimetredir. Buranın derinleştirilmesini istiyoruz. En azından 3 metrelik bir derinlik olursa kuraklıktan da etkilenmeyecektir. Bu teknik personelin işidir. Yeni proje hızlı bir şekilde yapılacak. Biz buranın düzenlenmesi için de sürekli girişimlerde bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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