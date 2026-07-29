Ulaş İlkokulu\'nda Gönüllü Boyama Faaliyeti

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki ilkokul, okul müdürü Mustafa Koçak ve müdür yardımcısı Ufuk Kandur tarafından boyanıyor.

Ulaş İlkokulu Müdürü Koçak, AA muhabirine, okula yeni atandığını, sınıfların boyaya ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle kendilerinin gönüllü olarak bu işi yaptığını söyledi.

Öğrencilerin 2026-2027 eğitim öğretim yılına sorunsuz başlamaları için böyle bir çalışma başlattıklarını belirten Koçak, "Okulun koridor ile sınıf duvarlarını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar'ın desteğiyle alınan boyalarla gönüllü olarak boyamaya başladık. Bizim için önceliğimiz çocuklarımız. Öğrencilerimizin hak ettiği ortamlarda eğitim görmelerini arzuluyoruz." dedi.

Müdür yardımcısı Kandur ise müdür Koçak'ın öncülüğünde sınıf ve koridorları boyadıklarını ifade etti.