Ulaş Kaymakamı Avcı, çevre çalışmasına katkı sunan Cılga'ya teşekkür belgesi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ulaş Kaymakamı Avcı, çevre çalışmasına katkı sunan Cılga'ya teşekkür belgesi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaş Kaymakamı Avcı, çevre çalışmasına katkı sunan Cılga\'ya teşekkür belgesi verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı. Avcı, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyip çalışmaların süreceğini söyledi; Korubaşı Köyü Muhtarı Hasan Cılga'ya yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmalarına katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Avcı, Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muhtarların talep, öneri ve sorunlarını dinleyen Avcı, ilçenin ve köylerin gelişmesi için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Avcı, Korubaşı Köyü Muhtarı Hasan Cılga'ya, köyünde gerçekleştirdiği yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmalarına sunduğu katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Toplantıya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ömer Yücel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Arsla, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan da katıldı.

Kaynak: AA
KorubaşıGüncelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı 186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı
4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı Kan donduran anlar kamerada 4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada
Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı
Kocaeli’yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı Kocaeli'yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu
12:20
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
11:51
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve’de tamamlandı
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı
11:41
Okan Buruk’un “dingil“ dediği hakem milli maçta görev alacak
Okan Buruk'un "dingil" dediği hakem milli maçta görev alacak
11:31
Adalar Belediyesi AK Parti’ye geçti
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:30
Trabzonspor’un yıldızına A Milli Takım daveti Riva’ya çağrıldı
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı
10:44
Manisa’da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 12:33:32. #7.12#
SON DAKİKA: Ulaş Kaymakamı Avcı, çevre çalışmasına katkı sunan Cılga'ya teşekkür belgesi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement