Ulaş Kaymakamı Avcı, Kurtoğlu köyü ziyaretinde köylülerin taleplerini dinledi

Ulaş Kaymakamı Avcı, Kurtoğlu köyü ziyaretinde köylülerin taleplerini dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, beraberindeki heyetle Kurtoğlu köyünü ziyaret ederek muhtar ve köy sakinleriyle bir araya geldi. Avcı, köyün ihtiyaçlarına ilişkin talep ve önerileri dinledi; ziyaretten memnun kalan köylüler teşekkür etti.
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, ilçeye bağlı Kurtoğlu köyünü ziyaret etti.
Kaymakam Avcı, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, MHP İl Genel Meclis üyesi Mehmet Ali Kuşkaya ve BBP İl Genel Meclis üyesi Murat Atalay'la birlikte yaptığı köy ziyaretinde, muhtar ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
Köy sakinleriyle sohbet edip, talep ve önerilerini dinleyen Avcı, köyün ihtiyaçları ve yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek köy sakinleri de Avcı ve beraberindekilere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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