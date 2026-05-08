Ulaş\'ta Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Daha sonra İlçe Emniyet Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Ulaş İlkokulunu ziyaret ederek çocuklara emniyet kemerinin önemi, trafik ışıklarının anlamı, çocukların araçlarda nerede oturması gerektiği konularında bilgiler verdi.

Ekipler ayrıcı Malatya-Sivas kara yolu Ulaş Kavşağı'nda uygulama esnasında durdurulan araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.