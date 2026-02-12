Ulaş\'tan Çocuklara Kış Eğlencesi

Sivas Ulaş ilçesinden Yıldız Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'ne götürülen 27 öğrenci gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Ulaş Kaymakamlığı proje kapsamında ilçedeki okullarda eğitim gören çocuklara yapmayı arzu ettikleri etkinlikleri sordu.

Çocuklardan alınan cevaplar doğrultusunda "Sosyal Etkinlik Projesi"ni hayata geçiren Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı, 27 çocuğu Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne götürdü.

Çocuklar burada velileri ve vakıf yetkilileri eşliğinde kayak öğrendi, kızakla kaydı, buz pistinde paten kullandı ve telesiyej gezintisi yaptı.

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, yaptığı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı himayelerinde projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Amacımız sosyal devlet imkanlarını çocuklarımıza sunarken aynı zamanda keyifli ve unutulmaz bir gün geçirmelerini sağlamak." dedi.