Ulaşımda Bölgesel İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
Ulaşımda Bölgesel İşbirliği Toplantısı

Ulaşımda Bölgesel İşbirliği Toplantısı
07.04.2026 20:02
Uraloğlu, Ürdün Başbakanı ile bölgesel ulaştırma ve lojistik işbirliğini güçlendirdi.

(AMMAN) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ürdün Başbakanı Cafer Hassan ile Suriyeli ve Ürdünlü mevkidaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ulaştırma ve lojistikte bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Uraloğlu, Ürdün temasları kapsamında Ürdün Başbakanı Cafer Hassan ile bir araya geldi. Görüşmeye Suriyeli ve Ürdünlü bakanlar da katıldı.

Gerçekleştirilen üçlü bakanlar toplantısında, taraflar arasında daha önce varılan mutabakat çerçevesi ve atılacak adımlar değerlendirildi. Toplantıda özellikle kara ve deniz taşımacılığı, ticaret, lojistik ve demiryolu bağlantıları başlıklarında bölgesel işbirliğinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Bakan Uraloğlu, uluslararası taşımacılık ve lojistik alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Görüşmede, bölge ülkeleri arasında ulaştırma ağlarının entegrasyonu ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik somut adımların ele alındığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaşımda Bölgesel İşbirliği Toplantısı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP’li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP'li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü
Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul’da Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul'da
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Sacha Boey’in yerine 25 milyon Euro’luk transfer İşte o isim Sacha Boey'in yerine 25 milyon Euro'luk transfer! İşte o isim
İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme

20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
19:42
Kimse işin içinden çıkamıyor İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası’nı da vurdu
Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
SON DAKİKA: Ulaşımda Bölgesel İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
