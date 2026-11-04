Ulaştırma Bakan Yardımcısı Boyraz, Düzce Ufest'te 70'i aşkın program olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Boyraz, Düzce Ufest'te 70'i aşkın program olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Boyraz, Düzce Ufest\'te 70\'i aşkın program olduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Düzce Üniversitesi'ndeki Ufest'te öğrencilerle buluştu. Boyraz, Ufest kapsamında 70'in üzerinde program düzenlendiğini belirterek öğrencilere ulaştırma vizyonunu anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Düzce Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Ufest Gençlik Festivali" kapsamında öğrencilerle buluştu.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Boyraz, festival kapsamında ilk olarak DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" temalı programda öğrencilerle bir araya gelen Boyraz, "Ufest" kapsamında 70'in üzerinde program düzenlediklerini belirtti.

Ulaştırma ve altyapı politikasıyla ilgili planlanan projeleri toplumun her kesimiyle istişare ederek hayata geçirdiklerine değinen Boyraz, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi vizyon projelerin Türk milletinin başarı hikayesi olduğunu kaydetti.

Boyraz, saatte 225 kilometre hızla gidebilen yerli ve milli treni üretmeyi başardıklarını, Türkiye'nin dünyada uydu üretebilen 11. ülke olmasının da gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Rektör Sözbir, ülkenin gelişmesi ve kalkınmasına sunduğu hizmetleri için Boyraz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
Düzce ÜniversitesiOsman BoyrazEğitimGüncelDüzceSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi Son savunması buz kestirdi Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi! Son savunması buz kestirdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
Arda Güler’den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj Arda Güler'den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj
Neler oluyor Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
19:36
Rakip Liverpool Fenerbahçe’nin 11’inde büyük sürpriz
Rakip Liverpool! Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz
19:26
Şanlıurfa Haliliye’de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa Haliliye'de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
19:21
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
18:41
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
18:33
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 20:00:58. #7.12#
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakan Yardımcısı Boyraz, Düzce Ufest'te 70'i aşkın program olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android