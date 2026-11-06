Ulaştırma Bakan Yardımcısı Boyraz, Kastamonu'da Vali Dallı'yı ziyaret etti

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Boyraz, Kastamonu'da Vali Dallı'yı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, UFEST Gençlik Festivali için geldiği Kastamonu'da Vali Dallı'yı ziyaret etti. Ziyarette Bakanlığın kentteki yatırım ve çalışmaları değerlendirildi, Dallı Boyraz'a hediye takdim etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti.
Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek UFEST Gençlik Festivali'ne katılmak üzere kente gelen Boyraz, Valilik ziyaretinde Bakanlığın Kastamonu'daki yatırım ve çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Dallı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Boyraz'a hediye takdim etti.
Ziyarette AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da yer aldı.
Kaynak: AA
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