Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Dijital Dönüşümde Küresel Oyuncu Olma Yolunda İlerliyoruz - Son Dakika
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Dijital Dönüşümde Küresel Oyuncu Olma Yolunda İlerliyoruz

10.04.2026 14:12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bilişim ve haberleşme sektörünün stratejik önemini vurgulayarak, Türkiye'nin dijital dönüşümde küresel bir oyuncu olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini belirtti. 5G geçişi ve fiber altyapıdaki başarılara dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bilişim ve haberleşme sektörünün günümüz dünyasında stratejik ve vazgeçilmez bir alan olduğunu, ekonomik büyüme, istihdam, küresel rekabet gücü ve milli güvenlik gibi her alanda belirleyici rol oynadığını ifade etti. Yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve yüksek hızlı bağlantı gibi teknolojilerin ülkelerin kalkınma hızını doğrudan etkilediğini, yenilikçiliği ve verimliliği zirveye taşıdığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yük, insan ve data ulaşımındaki iddialarını her geçen gün artırdıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, AK Parti hükümetlerinin kararlılığı ve Türk Telekom gibi uzman kurumların çalışmalarıyla dijital dönüşümde küresel bir oyuncu olma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini söyledi. Türk Telekom'un köklü tarihiyle ülkenin dijital omurgasını oluşturan güzide bir kuruluş olduğunu, 81 il ve 922 ilçeye yayılan ağıyla eşit ve kesintisiz hizmet sağladığını belirtti.

Dijital dönüşüm yolculuğunda önemli kilometre taşlarını geride bıraktıklarını ifade eden Uraloğlu, 5G'ye geçişin 31 Mart 2026'da Cumhurbaşkanı'nın teşrifleriyle resmen ilan edildiğini, bu süreçte yaşanan stresi ve başarıyı paylaştı. 1 Nisan 2026 itibariyle 81 ilde kademeli olarak hizmete alınan 5G ile ilk günden yaklaşık 21 milyon abonenin bu teknolojiyle buluştuğunu, 10 gün içinde 8 milyon yeni abone daha eklenerek toplamın 29-30 milyona yaklaştığını açıkladı. 5G uyumlu cihaz sayısının yaklaşık 32 milyon olduğu düşünüldüğünde, %90'ın üzerinde bir penetrasyon oranına ulaşıldığını, bu rakamın vatandaşların teknolojiyi hızlı benimsediğini gösterdiğini söyledi.

5G'nin yalnızca bir haberleşme teknolojisi olmadığını, üretim gücü, hizmet kalitesi ve teknolojik rekabetçiliği yükselten bir kalkınma altyapısı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, robotik sistemler, otonom sürüş, akıllı şehirler, akıllı tarım, 8K canlı yayınlar ve kritik altyapı yönetimi gibi alanlarda dönüşümü hızlandıracağını belirtti. 5G geçişinde güçlü fiber altyapının kritik olduğunu, 2002'de 81 bin kilometre olan fiber optik ağ uzunluğunun 8 kattan fazla artırılarak 657 bin kilometreye ulaştığını, bunun dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluk olduğunu ifade etti.

Türk Telekom'un bu alanda öncü rol üstlendiğini vurgulayan Uraloğlu, 2019'dan bu yana 231 bin kilometre yeni fiber döşendiğini ve 12,3 milyon haneye fiber erişimi sağlandığını söyledi. 2025 sonu itibariyle Türk Telekom'un fiber ağ uzunluğunun 535 bin kilometreye, fiberhane kapsamasının ise 34 milyonun üzerine çıktığını belirtti. Türkiye'nin 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapı ulaştıran ilk üç ülke arasında yer aldığını, fiber abone sayısında dördüncü sırada bulunduğunu ifade ederek başarıları tebrik etti. Ayrıca, Türk Telekom'un 2024 itibariyle LTE mobil baz istasyonlarının %61'ini fiberle bağlı konuma getirdiğini ekledi.

Son Dakika Güncel Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Dijital Dönüşümde Küresel Oyuncu Olma Yolunda İlerliyoruz - Son Dakika

SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Dijital Dönüşümde Küresel Oyuncu Olma Yolunda İlerliyoruz - Son Dakika
