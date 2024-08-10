Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun Instagram Erişim Engeli Açıklaması Kesintili Oldu - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun Instagram Erişim Engeli Açıklaması Kesintili Oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram erişim engeli hakkında yaptığı canlı yayın sık sık kesintiye uğradı. Kullanıcılar ise Bakan Uraloğlu'nun açıklamasını eleştirdi.

10.08.2024 22:33
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(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,"Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" paylaşımından 1 saat sonra X hesabı üzerinden canlı yayın açarak Instagram erişim engeli hakkında alınan gelişmeleri aktarmaya başladı. Fakat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun yayını sık sık kesintilerle kullanıcılara ulaştı. Yarıda kesilen yayından dakikalar sonra Bakan Uraloğlu X hesabından yazılı açıklama yaptı. X kullanıcıları ise Bakan Uraloğ'lunun yayınına eleştirilerde bulundu.

X hesabı üzerinden Instagram erişim engeli hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yayını sık sık kesintiye uğradı. X kullanıcıları ise Bakan Uraloğlu'nun paylaşımın altına yorumlar yaparak durumu eleştirdi. Bakan Uraloğlu sık sık kesilen yayın sebebiyle açıklamayı dakikalar sonra yazılı olarak yaptı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun Instagram Erişim Engeli Açıklaması Kesintili Oldu - Son Dakika
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