 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa'da partililerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa'da partililerle bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Uraloğlu, Manisa'da devam eden ve tamamlanan projeleri incelediğini, planladıkları çalışmaları yerinde gördüklerini ve ihtiyaçları belirleyip istişarelerde bulunduklarını söyledi. Yerel seçimlerin önemine değinen Uraloğlu, Cumhur İttifakı belediyeciliği ile Manisa'da hizmetlerin kalitesini ve hızını arttıracaklarını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Manisa'ya destek vereceklerini belirten Uraloğlu, ziyaretin basına kapalı olarak devam ettiğini ve ziyaret sonrasında kentten ayrıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa\'da partililerle bir araya geldi
05.01.2024 - 18:55,
Abone Ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, gün boyunca ilde Bakanlığının devam eden ve tamamlanan projelerini incelediğini, planladıkları çalışmaları yerinde gördüklerini, ihtiyaçları belirleyip istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerin önemine değinen Uraloğlu, Cumhur İttifakı belediyeciliği ile Manisa'da hizmetlerin kalitesini ve hızını biraz daha arttıracaklarını ifade etti.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Manisa'ya bütün imkanlarıyla destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından ziyaret basına kapalı devam etti.

Bakan Uraloğlu, ziyaret sonrasında kentten ayrıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa'da partililerle bir araya geldi - Son Dakika


17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34
Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09
İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış

Son Dakika
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14 Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09 İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 19:11:44. #1.11#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa'da partililerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement