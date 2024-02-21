Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Biz sadece daha iyisini yapmaya talip olduk

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hiçbir zaman tutamayacağımız sözü vermedik ve asla kimsenin yanlışları, eksikleri üzerinden siyaset yapmadık, asla beslenmedik bundan. Biz sadece daha iyisini yapmaya talip olduk." dedi.

Karabük programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Uraloğlu, milli muharip uçak KAAN'ın havalanmasından dolayı gururlandıklarını dile getirdi.

Uraloğlu, sadece "bir uçağın uçması" şeklinde değerlendirilemeyecek kadar kıymetli görülmesi gereken bu durumun, irade, teknoloji ve Türkiye'nin geldiği noktayı anlatan çok güzel emare olduğunu anlattı.

AK Parti hükümetlerinde birçok hizmeti hayata geçirdiklerine değinen Uraloğlu, dünyanın en büyük köprüsü 1915 Çanakkale, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray, Avrasya Tüneli ve yüksek hızlı trenleri hizmete aldıklarını anımsattı.

Bakan Uraloğlu, Filyos Limanı'nın bitirildiğine işaret ederek, "Oranın ne zaman ticari ulaşıma, serbest ticarete konu edileceğiyle ilgili beklentileriniz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla gerekli görüşmeleri ve yerinde tespitleri yaptık. İnşallah 2 seneye ticari işlemlerin başladığını beraberce görmüş olacağız." diye konuştu.

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya'nın "Garpark" projesiyle ilgili başlayan süreci hızlandırarak güzel bir çalışma kazandıracakları kentin daha fazlasına layık olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "AK Parti olarak size neler yapabileceğimizi hep anlattık ki hiçbir zaman tutamayacağımız sözü vermedik ve asla kimsenin yanlışları, eksikleri üzerinden siyaset yapmadık, asla beslenmedik bundan. Biz sadece daha iyisini yapmaya talip olduk." ifadesini kullandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2019 seçimlerinden sonra vatandaşın tercihinden dolayı AK Parti hükümetinin durdurduğu projenin olmadığını söyleyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızı tercihinden dolayı asla cezalandırmadık. Hizmet etmeye devam ettik ama diyoruz ki belediyeleri de bize verirseniz, size daha iyi hizmet ederiz Allah'ın izniyle. Karabük'te de bu irade var. Biz de bu iradeyle inşallah 1 Nisan'dan itibaren AK Parti belediyeciliğiyle de yolumuza devam edelim istiyoruz."

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları katıldı.