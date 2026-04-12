Ultra İşlenmiş Gıdalar Erkeklerde Vücut Yağını Artırıyor ve Hormonları Düşürüyor

Yakın zamanda yayımlanan bir çalışma, ultra işlenmiş gıdalar tüketmenin sağlıklı erkeklerde vücut yağını artırdığını ve cinsiyet hormonlarında düşüşe yol açtığını ortaya koydu. Araştırmaya katılan erkeklerin ayrıca plastik ve gıda ambalajlarında bulunan bir kimyasala daha yüksek düzeyde maruz kaldığı görüldü.

Cell Metabolism dergisinde yayımlanan bu çalışma, ultra işlenmiş gıdaların yalnızca metabolik sağlığı değil, üreme sağlığını da olumsuz etkileyebileceğini gösterdi. Çalışma, kilo alımı söz konusu olduğunda tüm kalorilerin eşit olmadığını vurguladı. Araştırmada, yaş, kilo, boy ve fiziksel aktivite düzeylerine uygun kalori içeren ultra işlenmiş gıdalar tüketen erkeklerde, buna rağmen kilo ve vücut yağı artışı gözlendi, bu durum işlenmemiş gıdalarda görülmedi.

Çalışmada, 20-35 yaş arası 43 sağlıklı erkek incelendi. Bir grup üç hafta ultra işlenmiş, ardından üç hafta işlenmemiş gıda diyeti uyguladı. Diyetler kalori ve makro besinler açısından eşitlendi. Erkekler, ultra işlenmiş gıda döneminde ortalama 1,5 kilo aldı ve 1 kilo vücut yağı kazandı. Ayrıca, folikül uyarıcı hormon (FSH) seviyelerinde düşüş, testosteronda azalma eğilimi ve sperm hareketliliğinde düşüş gözlendi.

Ultra işlenmiş diyet tüketenlerde, gıda ambalajlarında kullanılan bir ftalat türü olan cxMINP kimyasalının daha yüksek seviyelerine rastlandı. Bu maddeler, hormonal değişikliklere yol açabilen endokrin bozucular olarak biliniyor. İşlenmemiş diyet tüketenlerde ise lityum seviyeleri arttı, ancak cıva ve PFAS gibi kalıcı kimyasalların seviyelerinde de artış görüldü.

Araştırmacılar, dünya genelinde erkeklerde sperm sayısının düşmesiyle ultra işlenmiş gıda tüketiminin artması arasında bir bağlantı olabileceğini belirtti. ABD ve diğer Batı ülkelerinde, ultra işlenmiş gıdalar günlük kalori alımının yaklaşık yüzde 55'ini oluşturuyor. Bu gıdalar, sosisli sandviçler, gazlı içecekler ve paketli atıştırmalıklar gibi endüstriyel formülasyonlardan oluşuyor ve genellikle lif gibi sağlıklı besinlerden yoksun.