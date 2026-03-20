Ulu Camii Bayram Namazıyla Açıldı

Isparta'da şehrin önemli simgelerinden olan ve restorasyonu tamamlanan Ulu Camii bayram namazında yeniden ibadete açıldı.

Kentin en eski camileri arasında bulunan Kutlubey Ulu Camii'nin 2023 Nisan'da başlayan restorasyonu tamamlandı.

Cami, Osmanlı döneminde temelleri atılarak ve geçmişte geçirdiği yıkım ve yeniden inşa süreçlerine rağmen Isparta'nın önemli bir tarihi mirası olarak öne çıkıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen cami bayram namazıyla yeniden ibadete açıldı.