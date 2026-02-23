Uluabat Gölü'nde Su Baskını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uluabat Gölü'nde Su Baskını

Uluabat Gölü\'nde Su Baskını
23.02.2026 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Uluabat Gölü'ndeki aşırı yağışlar yüzünden tarım arazileri ve evler sular altında kaldı.

Bursa'da etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen Uluabat Gölü kıyısındaki tarım arazileri ve bazı evler sular altında kaldı.

Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından olan Uluabat Gölü'nün seviyesi yüksek kesimlerden gelen kar suları ve sağanaklarla yükseldi.

Göle kıyısı bulunan Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi'nde ekili araziler ile çok sayıda ev ve bungalov, su altında kaldı. İki alçak tepeden oluşan Gölyazı Mahallesi'nde de kıyıdaki bazı işletmeleri ve evleri su bastı.

Göl suları Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nin kıyı kesimindeki ev ve işletmelerin duvarlarına da dayandı.

Su altında kalan alanlar dronla görüntülendi.

Öte yandan, bölgedeki vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.

Doğma büyüme Gölyazılı olan işletme sahibi Mustafa Çiçek (63), AA muhabirine, en son 30 sene önce göl sularının bu kadar ilerlediğini söyledi.

Son 15 gündür suların giderek yükseldiğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Her sene bu sular geliyordu ama bu seneki gibi değildi. 30 sene önce gelmişti. Bir de 10-15 gündür yaşıyoruz bu olayı. Tabii Allah'ın verdiği bir şey. Şu an tedirginiz. Dükkanım şu an su altında. Bu sular çekildikten sonra belediyelerin bunları kayıt alıp önlerine bir bent yapması lazım. Kıyılara bent yapabilir. En azından bir koruma altına alınır. Herkesin muhitine sahip çıkması lazım."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uluabat Gölü, Hava Durumu, su baskını, Güncel, Tarım, Bursa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluabat Gölü'nde Su Baskını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Roma, Cremonese’yi ikinci yarıda dağıttı Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı

15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden “İBB dosyasıyla birleşsin“ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden "İBB dosyasıyla birleşsin" talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 15:56:58. #7.11#
SON DAKİKA: Uluabat Gölü'nde Su Baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.