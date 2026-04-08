Ulubey\'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

ORDU'nun Ulubey ilçesine bağlı Durakköyü Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Ulubey ilçesi Köyiçi mevkisinde Sezai Gürsoy'a ait evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın sırasında evden yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ve meydana gelen hasarın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.