Uludağ'da buz tutan gölde yüzdüler - Son Dakika
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Uludağ'da buz tutan gölde yüzdüler

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Bursalı dağcılar, Mayıs ayında Uludağ'ın buz tutan gölünde yüzdü. Alpin Dağcılık ve Timsahlar Trekking Grubu üyeleri, Saklıgöl'e doğa yürüyüşü düzenledi. Gölün bir kısmının hala buzlarla kaplı olduğunu gören ekip, gerekli önlemleri alarak buz kaplı göle girdi ve üzerinde yürüyüş yaptı. Grup üyeleri, bu fırsatı değerlendirerek hem yüzdü hem de yürüdü.

02.05.2024 12:55
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- Uludağ'da buz tutan gölde yüzdüler

BURSA - Bursalı dağcılar, Mayıs ayında Uludağ'ın buz tutan gölünde yüzdü. Yaklaşık 2200 metre yükseklikte bulunan, eşsiz manzarasıyla doğa yürüyüşü yapan grupları kendisine hayran bırakan Saklıgöl'e girenler keyif yaparken; görüntüler izleyenleri üşüttü.

Resmi tatili muhteşem doğa ve temiz hava eşliğinde geçirmek isteyen Alpin Dağcılık ve Timsahlar Trekking Grubu üyeleri, Uludağ'ın gizli kalmış güzelliklerinden olan Saklıgöl'e doğa yürüyüşü düzenledi. Oteller bölgesinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Saklıgöl'e geldiklerinde gölün bir kısmının hala buzlarla kaplı olduğunu ekip, gerekli önlemler aldıktan sonra buz kaplı göle girdi üzerinde yürüyüş yaptı.

Alpin Dağcılık ve Timsahlar Trekking Grubu adına açıklama yapan Hasan Salihoğlu, "Daha önce de Saklıgöl'e yürüyüşler düzenledik. Fakat tamamen buz kaplı olduğunu, bu sefer gölün yarısının erimiş yarısının da buz kaplı olduğunu görmek bizi hayrete düşürdü. Biz de bu fırsatı değerlendirerek hem yüzdük hem de yürüdük, keyfini çıkardık. Sorunsuz olarak geri döndük" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Uludağ, Doğa, Spor, Güncel, Son Dakika

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