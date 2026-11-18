Kamp yapmak için çıktıkları Uludağ'da mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Uludağ Göller Bölgesi'ndeki Kilimli Göl'e kamp yapmak için giden Haluk Yusuf Akyol (18) ve Mert Deniz Sevim (17), etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

Bu kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden alınarak güvenli bölgeye getirilen Akyol ve Sevim'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.