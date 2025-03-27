Uludağ'da Yangın: Milli Kayakçılar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uludağ'da Yangın: Milli Kayakçılar Hayatını Kaybetti

Uludağ'daki otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta yaşamını yitirdi.

27.03.2025 14:18
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Uludağ'da otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta, hayatını kaybetti.

1. Oteller Bölgesi'ndeki otelde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürüldü.

Yangın sırasında binada olan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25) dumandan etkilendi.

Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesi, Uludağ'daki sağlık merkezine ve Bursa'daki hastanelere kaldırıldı.

Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Oteller bölgesinde kayak merkezi işleten ailenin binanın 5. katında kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan ve 2 Ocak'ta konaklama izni iptal edilen otelde saat 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alındığı belirtilerek, "Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Soruşturma sürüyor

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi oluşturulması talimatı verilerek olay yerine cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 savcı görevlendirildi.

Makine ve elektrik mühendisi ile itfaiye görevlisinin yer alacağı 5 kişilik bilirkişi ekibinin yangının çıkış nedenini araştıracağı bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın sürdüğü, bilirkişi marifetiyle yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

İdare mahkemesine başvurmuşlar

Otelin 2 Ocak'ta basit konaklama belgesinin iptaline yönelik işlemlerin ardından Osmangazi Belediyesince de iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 2 Şubat'ta iptal edildiği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine otel işletmesinin başvurduğu idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Osmangazi Belediyesince 10 Şubat'ta yeniden ruhsat düzenlendiği öğrenildi.

Bu arada, Uludağ Alan Başkanlığının da otelin yangın tedbirleri için kontrol edilmesini belediyeden talep ettiği, itfaiye tarafından yapılan denetimlerde eksiklikler tespit edilerek 27 Ocak'ta rapor düzenlendiği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen itfaiye raporunun Osmangazi Belediyesine ?7 Şubat'ta gereği için gönderildiği ve belediye tarafından yasal işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.

Milli sporcu Berkin Usta olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmişti

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta'yı örnek alan ve 2,5 yaşından itibaren kayakla ilgilenen milli sporcu Berkin Usta, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) erkekler Alp disiplini büyük slalom yarışında 2.17.56'lık derecesiyle 21'inci olarak Türkiye adına en iyi dereceyi elde etmişti.

2021'de ise Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası'nda gümüş madalya kazanan Usta, Türkiye'yi 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden 7 sporcudan biriydi.

Milli sporcu Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmeden önce AA'ya verdiği röportajda, "Olimpiyatlara katılmak benim çocukluğumdan beri olan hayalim. Çok zorluklarla karşılaşsam da 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi temsil etme hakkı kazandım. Kendi adıma tabii ki çok mutlu ve gururluyum. Ben bugüne kadar katıldığım her yarışmada elimden geleni yaparak güzel sonuçlar almaya çalıştım. Olimpiyatta da en güzel performansımı sergileyerek iyi bir sonuç alıp, bu sporda bizim de dünyada iyi yerlerde olduğumuzu göstermek istiyorum." demişti.

Aynı otelde babasını da kaybeden Berkin Usta'nın dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden Uludağ'dan video paylaştığı görüldü.

Kaynak: AA

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