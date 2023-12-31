Uludağ, yılbaşı öncesi tatilcilerle doldu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yılbaşı öncesi özellikle günübirlik tatilciler ile doldu. Otellerde doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde kalırken, tatilciler kar olmamasına rağmen Uludağ'ı tercih ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin ilk ve en büyük kışdoğa sporları merkezi olan, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince beklenen kar yağışı olmadı. Kar kalınlığının 3 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek 5, en düşük 3 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre, yılbaşında kar yağışının beklenmediği Uludağ, yerli turistlerin yanı sıra Arap ve Orta Doğu ülkelerinden gelen turistler ile günübirlik tatilcileri ağırlıyor. Kayak yapamayan tatilcilerden bazıları kızakla kayarken, bazıları da yürüyüş yapıp, fotoğraf çekti.

'KAR YOK AMA AKŞAM FESTİVAL VAR'

Yeni yılı ailesi ile geçirmek için İstanbul'dan gelen Cansu Tercumen, daha önce de Uludağ'a geldiklerini belirterek, Bugün buradayım. Daha kar yok ama keyifli, eğlenceli. Akşam festival var onu bekliyorum. Yeni yıldan beklentim huzur, sağlık ve para dedi. Kırklareli'nden yılbaşı tatili için Uludağ'a gelen Alaattin Zofun ise Uludağ'a ilk kez geldiğini söyleyerek, Kar olsaydı daha güzel olurdu. Şansımıza bu sene kar yağmadı. Kar yok ama teleferikler çok güzel, hoşumuza gitti diye konuştu.

ULUDAĞ YOLUNDA TEDBİRLER

Sezonu 15 Aralık'ta açan otellerde de yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde kaldı. Yılbaşında gecelik konaklama ücretinin kişi başı 8 ile 14 bin arasında değiştiği Uludağ'da, yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri de artırıldı. Jandarma ekipleri hem Uludağ yolunda hem de oteller bölgesinde denetimlerini sıklaştırdı. Kar yağışı olmadığı için zincir takma zorunluluğunun olmadığı Uludağ yolunda, otomobillerin kış lastiği denetimleri ise sürüyor. (DHA)