Uludere'de Heyelan ve Taşkın

ULUDERE'DE TAŞKIN VE HEYELAN

Şırnak Hakkari kara yolunda düşen çığ nedeniyle mahsur kalan yolcu otobüsündekiler ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak, güvenli bölgeye götürüldü. Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde meydana gelen su taşkını ve heyelan nedeniyle de bazı hayvanlar suya kapıldı, bazı evler ise heyelandan zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede inceleme ve müdahale çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,