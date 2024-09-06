Uludere'de Şehitler Anıtı İnşa Edildi - Son Dakika
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Uludere'de Şehitler Anıtı İnşa Edildi

Uludere\'de Şehitler Anıtı İnşa Edildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı teröristlerce şehit edilen 154 asker, güvenlik korucusu ve siviller için anıt inşa edildi. Anıtı ziyaret eden şehit aileleri, bu yapının kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Anıtın, vatan toprakları için canını feda eden tüm şehitler için gurur verici bir sembol olduğu vurgulandı.

06.09.2024 13:50
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 154 asker, güvenlik korucusu ve siviller için anıt yapıldı.

Uludere Kaymakamlığınca, ilçede terör örgütü PKK mensuplarınca farklı tarihlerde şehit edilen asker, güvenlik korucusu ve siviller için anıt inşa edildi.

Kaymakam Bekir Yalçın, şehit aileleri ve vatandaşlar, üzerinde şehitlerin isimlerinin bulunduğu anıtı ziyaret etti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerce evinin önünde düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un oğlu Zafer Paksoy, AA muhabirine, anıtın kendileri için büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Paksoy, "Anıt bizler için gurur verici oldu. Bu vatan toprakları için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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