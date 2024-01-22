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Uludere'de yılan gibi kıvrılarak ilerleyen yol kartpostallık görüntü oluşturdu - Son Dakika
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Uludere'de yılan gibi kıvrılarak ilerleyen yol kartpostallık görüntü oluşturdu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Uzungeçit virajlı yolu, havadan dron ile çekilen görüntülerde yılan şeklinde kıvrılarak ilerliyor. Tanin Dağları'ndaki alternatif yol, kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Yolun açılmasıyla birlikte vatandaşlar ve fotoğrafçılar, bu güzel manzarayı görmek için bölgeye akın etti.

22.01.2024 - 10:00,
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Uludere'de yılan gibi kıvrılarak ilerleyen yol kartpostallık görüntü oluşturdu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde havadan dron ile görüntülenen Uzungeçit virajlı yolu, kıvrılarak ilerleyen yılana benzetiliyor.

İlçede bulunan Tanin Tanin Dağları'ndaki alternatif yol kartpostallık görüntüler oluşturdu. 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi, kar yağışı nedeniyle kapanmış ve kara yolları ekipleri yol açma çalışması başlatmıştı. 35 kilometrelik Uzungeçit beldesi yolu açıldıktan sonra yılan gibi kıvranan yol, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Vatandaşlardan Necmettin Üren, kar yağışıyla birlikte güneşin tadını çıkardığı söyledi. Fotoğrafçıların yolu ve dağları çekmek için geldiğini belirten Üren, yerin her mevsim güzel olduğunu ifade etti.

Uludere\'de yılan gibi kıvrılarak ilerleyen yol kartpostallık görüntü oluşturdu
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Uludere'de yılan gibi kıvrılarak ilerleyen yol kartpostallık görüntü oluşturdu - Son Dakika
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