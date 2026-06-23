Uludere'de Yol Çalışmaları Başladı

Şırnak'ta Uludere Belediyesi tarafından Meydan Yaylası ve çevresindeki mera alanlarında ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol açma ve genişletme çalışmaları yürütülüyor.

Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların yayla ve mera alanlarına daha güvenli ve rahat ulaşabilmesi hedefleniyor.

Özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan yayla yollarında sürdürülen çalışmalarla bölgedeki üreticilere kolaylık sağlanacak.