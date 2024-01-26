Uluslararası Adalet Divanı\'ndan İsrail\'e karşı soykırım davası için ihtiyati tedbir talebi bekleniyor

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önünde Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasına ilişkin açıklanacak ihtiyati tedbir talebini bekleyen göstericiler, "soykırımın" durdurulmasını sağlayacak karar çıkmasını istiyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından UAD'de açılan davadaki ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararın açıklanması bekleyen göstericiler, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Filistinli Roaa Almasri, UAD'nin Gazze'deki "soykırımın" durdurulması için karar vermesini umduğunu belirterek, "Umarım şu anda Gazze'de olup bitenlerin durdurulması yönünde bir karar alırlar çünkü oradaki yaşam felaket boyutunda." dedi.

Bir Filistinli olarak her gün bu acılara şahit olmanın zorluğunu anlatan Almasri, "Her gün televizyonda onların ölümünü ve dünyadaki sessizliği görmek çok ama çok zor. Soykırımın herkesin önünde gerçekleşebileceğini asla düşünmezdim. Bugüne kadar hiç kimse Filistinliler adına doğru kararı vermedi ama bugün bu mahkeme karar verme yetkisine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Almasri, UAD'nin İsrail'in saldırılarını durdurmasına yönelik karar almaması halinde uluslararası hukuk ve insanlığa dair inancını yitireceğini ifade etti.

"İsrail'in işgalini ve Gazze'de yaşananları affetmeyeceğiz"

Ülkesini ve Filistin halkını desteklemek için Lübnan'da yaşadığı mülteci kampından geldiğini söyleyen Ahmad İskandar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında sorumluluğu bulunan kimseyi affetmeyeceklerini vurguladı.

"İsrail'in işgalini ve Gazze'de yaşananları affetmeyeceğiz." diyen İskandar, UAD'de açılan davanın 74 yıldır Filistin konusunda ilgisiz olan uluslararası toplumu uyandırma görevini üstlendiğini belirtti.

İskandar, UAD'nin alacağı kararın dünyanın pek çok yerine dağılmış Filistinlilerin ülkelerine güvenli şekilde dönmelerini sağlamasını umduğunu söyledi.

"Karar, Filistin halkı için adalete doğru atılan ilk adım olacak"

UAD önünde kararı bekleyen Nadia da mahkemenin bugün Gazze ve Filistin halkını korumak için önlem almasını umduğunu ifade ederek, kararın "Filistin halkı için adalete doğru atılan ilk adım olacağı" yorumunu yaptı.

Nadia, UAD'nin açıklayacağı ihtiyati tedbir kararlarının Gazze'de saldırıları durdurma gücüne dikkati çekerek, ayrıca kararın Avrupa başta olmak üzere pek çok hükümetin saldırılara yönelik tutumunu değiştirebileceğini kaydetti.

Nadia, "Şu ana kadar Hollanda hükümetinden gördüklerimizin bana pek umut vermediğini söyleyebilirim ancak Lahey'den çıkacak kararın bu durumu değiştireceğini ve bu kararı ciddiye alacaklarını umuyorum. Aynı şey, Avrupa'daki diğer hükümetler için de geçerli." dedi.