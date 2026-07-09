Uluslararası Af Örgütü'nden Tunus'a Eleştiri

Uluslararası Af Örgütü, Tunus'ta Nahda Hareketi Genel Sekreteri Acmi el-Verimi'ye 3 yıl hapis cezası verilmesini "son derece endişe verici" olarak değerlendirdi ve adil yargılanma güvencelerine uyulması ve sanıkların temyiz haklarını tam olarak kullanabilmelerinin sağlanması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan açıklamada, Verimi hakkında 3 Temmuz'da verilen ilk derece mahkemesi kararının son derece endişe verici olduğu bildirildi.

Temmuz 2024'te gözaltına alınan Verimi'nin, "bilgisi dahilindeki terör suçunu yetkili makamlara bildirmemek" suçlamasıyla, siyasi aktivist Musab el-Garbi'nin ise Nahda Hareketi mensubu Muhammed el-Ganudi'ye "barınma imkanı sağlamak, saklanmasına yardımcı olmak ve yakalanmasını engellemekle" yargılandıkları davada 3'er yıl hapis cezası aldıklarına işaret edildi.

Tunus yasalarında öngörülen azami ihtiyati tutukluluk süresinin aşıldığına ve davanın keyfi tutuklama ile siyasi aidiyet temelinde hedef alma endişelerini gündeme getirdiğine dikkati çeken Uluslararası Af Örgütü, Verimi, Ganudi ve Garbi'nin derhal serbest bırakılmaları çağrısı yaptı.

Adil yargılanma güvencelerine ilişkin kaygılar bulunan davalarda, yargılama öncesindeki uzun tutukluluğun ardından hapis cezaları verilmesinin, Tunus'ta adalet ve hukuk devleti ilkelerine ilişkin endişeleri derinleştirdiğinin altı çizildi.

Terörle mücadele mevzuatının muhalif isimlere yönelik davalarda kullanılmasının, Tunus'un uluslararası insan hakları yükümlülükleriyle uyumu konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğu vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü, Tunus makamlarına tüm sanıkların bağımsız ve tarafsız bir yargı önünde adil yargılanma hakkının güvence altına alınması ve haklarındaki kararlara karşı etkili şekilde temyiz yoluna başvurabilmelerinin sağlanması çağrısı yaptı.

Tunus'ta Terör Davalarına Bakmakla Görevli İlk Derece Mahkemesi, 4 Temmuz'da Nahda Hareketi Genel Sekreteri Verimi ile siyasi aktivist Garbi'yi, "öğrendiği terör suçunu yetkili makamlara bildirmemek" suçlamasıyla 3'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Verimi, 13 Temmuz 2024'te Manuba vilayetine bağlı Burc el-Amri bölgesinde, hakkında terör soruşturmaları kapsamında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Ganudi ile Garbi'nin de bulunduğu araçta gözaltına alınmıştı.

Tunus'ta Şubat 2023'ten bu yana çok sayıda muhalif siyasetçi ve siyasi aktör, başta "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" olmak üzere çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı veya tutuklandı.

Muhalefet suçlamaların siyasi saiklerle yöneltildiğini söylerken, Cumhurbaşkanı Kays Said ise yargının bağımsız olduğunu ve yargı süreçlerine müdahale etmediğini belirtiyor.