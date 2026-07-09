Uluslararası Af Örgütü'nden Tunus'a Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uluslararası Af Örgütü'nden Tunus'a Eleştiri

09.07.2026 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'ta mahkeme, Nahda Hareketi Üyesi Verimi'ye hapis cezası verdi; Af Örgütü endişeli.

Uluslararası Af Örgütü, Tunus'ta Nahda Hareketi Genel Sekreteri Acmi el-Verimi'ye 3 yıl hapis cezası verilmesini "son derece endişe verici" olarak değerlendirdi ve adil yargılanma güvencelerine uyulması ve sanıkların temyiz haklarını tam olarak kullanabilmelerinin sağlanması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan açıklamada, Verimi hakkında 3 Temmuz'da verilen ilk derece mahkemesi kararının son derece endişe verici olduğu bildirildi.

Temmuz 2024'te gözaltına alınan Verimi'nin, "bilgisi dahilindeki terör suçunu yetkili makamlara bildirmemek" suçlamasıyla, siyasi aktivist Musab el-Garbi'nin ise Nahda Hareketi mensubu Muhammed el-Ganudi'ye "barınma imkanı sağlamak, saklanmasına yardımcı olmak ve yakalanmasını engellemekle" yargılandıkları davada 3'er yıl hapis cezası aldıklarına işaret edildi.

Tunus yasalarında öngörülen azami ihtiyati tutukluluk süresinin aşıldığına ve davanın keyfi tutuklama ile siyasi aidiyet temelinde hedef alma endişelerini gündeme getirdiğine dikkati çeken Uluslararası Af Örgütü, Verimi, Ganudi ve Garbi'nin derhal serbest bırakılmaları çağrısı yaptı.

Adil yargılanma güvencelerine ilişkin kaygılar bulunan davalarda, yargılama öncesindeki uzun tutukluluğun ardından hapis cezaları verilmesinin, Tunus'ta adalet ve hukuk devleti ilkelerine ilişkin endişeleri derinleştirdiğinin altı çizildi.

Terörle mücadele mevzuatının muhalif isimlere yönelik davalarda kullanılmasının, Tunus'un uluslararası insan hakları yükümlülükleriyle uyumu konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğu vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü, Tunus makamlarına tüm sanıkların bağımsız ve tarafsız bir yargı önünde adil yargılanma hakkının güvence altına alınması ve haklarındaki kararlara karşı etkili şekilde temyiz yoluna başvurabilmelerinin sağlanması çağrısı yaptı.

Tunus'ta Terör Davalarına Bakmakla Görevli İlk Derece Mahkemesi, 4 Temmuz'da Nahda Hareketi Genel Sekreteri Verimi ile siyasi aktivist Garbi'yi, "öğrendiği terör suçunu yetkili makamlara bildirmemek" suçlamasıyla 3'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Verimi, 13 Temmuz 2024'te Manuba vilayetine bağlı Burc el-Amri bölgesinde, hakkında terör soruşturmaları kapsamında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Ganudi ile Garbi'nin de bulunduğu araçta gözaltına alınmıştı.

Tunus'ta Şubat 2023'ten bu yana çok sayıda muhalif siyasetçi ve siyasi aktör, başta "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" olmak üzere çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı veya tutuklandı.

Muhalefet suçlamaların siyasi saiklerle yöneltildiğini söylerken, Cumhurbaşkanı Kays Said ise yargının bağımsız olduğunu ve yargı süreçlerine müdahale etmediğini belirtiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Tunus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü'nden Tunus'a Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzincan’ın nüfusu her yıl eriyor Erzincan'ın nüfusu her yıl eriyor
20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak’ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı 20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı
Van’ın Muradiye ilçesinde suya girmek tamamen yasaklandı Van'ın Muradiye ilçesinde suya girmek tamamen yasaklandı
Elazığ’da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası Elazığ'da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası
Niğde’de süs havuzuna düşen 3 yaşındaki Keziban Nazlı, hayatını kaybetti Niğde'de süs havuzuna düşen 3 yaşındaki Keziban Nazlı, hayatını kaybetti
İzlanda Başbakanı Frostadottir, NATO Liderler Zirvesi biter bitmez soluğu Ankara sokaklarında aldı İzlanda Başbakanı Frostadottir, NATO Liderler Zirvesi biter bitmez soluğu Ankara sokaklarında aldı

20:42
Fransa-Fas maçının hakemi tartışmalara yol açtı Bakın hangi ülkeden
Fransa-Fas maçının hakemi tartışmalara yol açtı! Bakın hangi ülkeden
20:13
Messi’nin karşısında 3 Türk Dünya Kupası’nda tarih yazmanın peşindeler
Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler
20:08
Macaristan Başbakanı Magyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesine dikkat çeken yorum
Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum
19:53
Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
19:25
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
19:11
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 21:00:59. #7.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Af Örgütü'nden Tunus'a Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.