Uluslararası Eğitim Forumu Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) dünyanın dört bir yanından sendika liderlerinin katılımıyla düzenlediği "Uluslararası Eğitim Sendikaları Forumu (İstanbul EdUnion Forum) 2026"nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 16 ve 17 Haziran'da "Küresel Belirsizlikler Çağında Eğitim ve Emek: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler" temasıyla forum düzenlendi.

Foruma, 55 ülkeden 67 eğitim sendikası, 1 uluslararası ve 2 bölgesel eğitim örgütünden toplam 132 sendika lideri katıldı.

Buradaki panel ve çalıştaylarda, insanlığın karşı karşıya bulunduğu küresel sorunlar kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Savaşlar, zorunlu göç hareketleri, ekonomik krizler, derinleşen gelir eşitsizlikleri, iklim kaynaklı afetler, dijital dönüşüm, yapay zeka uygulamalarının eğitim ve çalışma hayatı üzerindeki etkilerinin tartışıldığı etkinliğin ardından hazırlanan "İstanbul EdUnion Forum 2026 Sonuç Bildirgesi" yayımlandı.

Bildirgede dijital devrim ve yapay zeka teknolojileri uyarısı

Sonuç bildirgesinde, eğitim ve emeğin geleceğinin, yalnızca ekonomik büyüme perspektifiyle değil insan onuru, sosyal adalet, fırsat eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde ele alınması gerektiği belirtildi.

Savaşlar, çatışmalar ve zorunlu göçlerin milyonlarca çocuğun eğitim hakkına erişimini engellediği ve eğitim sistemleri üzerinde ağır baskılar oluşturduğu kaydedilen bildirgede, bu tablonun yalnızca bugünün eğitim krizini değil kayıp nesiller riskini de büyüttüğü ifade edildi.

Bildirgede, eğitimin kriz dönemlerinde ertelenebilecek bir hizmet olarak görülmemesi, korunması gereken temel bir insan hakkı olarak ele alınması, bu doğrultuda uluslararası kuruluşlar ve hükümetlerin, kriz bölgelerinde eğitimin sürekliliğini sağlayacak kalıcı mekanizmalar geliştirmesi gerektiği kaydedildi.

Dijital devrim ve yapay zeka teknolojilerinin eğitim ve çalışma hayatında yeni fırsatlar sunduğuna işaret edilen bildirgede, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu dönüşüm insan merkezli bir anlayışla yönetilmelidir. Teknolojik gelişmeler, öğretmenlerin yerini alan değil onları güçlendiren, çalışanları dışlayan değil yetkinliklerini geliştiren araçlar olarak değerlendirilmelidir. Dijital uçurumun derinleşmesini önlemek amacıyla teknolojik altyapıya erişim ve dijital becerilerin geliştirilmesi konusunda küresel işbirliği artırılmalıdır. Kaliteli eğitime erişim, yoksulluk döngüsünü kırmanın en etkili yollarından biri olarak değerlendirilmelidir. Eğitim yatırımları, sosyal refahın güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve toplumsal eşitsizliklerin azaltılması açısından stratejik bir öncelik olarak ele alınmalıdır. Kadınların eğitim ve çalışma hayatındaki görünmeyen emeği ile karşı karşıya kaldıkları eşitsizlikler, ortak çözüm gerektiren temel alanlardan biridir. Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımı artırılmalı, eşit işe eşit ücret ilkesi hayata geçirilmeli, kadın emeği görünür kılınmalı ve çalışma hayatında her türlü ayrımcılık ortadan kaldırılmalıdır."

Engelli bireylerin eğitim ve istihdam süreçlerine tam ve etkin katılımının sağlanmasının önemi vurgulanan bildirgede, kapsayıcı toplumların inşası için fiziksel, dijital ve sosyal engellerin kaldırılması, erişilebilir eğitim ortamları oluşturulması ve istihdam politikalarının kapsayıcı bir anlayışla yeniden şekillendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bildirgede, eğitim çalışanlarının iş güvencesinin korunması, adil ücret politikaları geliştirilmesi, örgütlenme özgürlüğünün güvence altına alınması ve sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği de kaydedildi.???????