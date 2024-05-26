11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali

11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenecek olan 11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali ile inci kefallerinin göçü tüm dünyaya tanıtılacak. Festivalde farklı etkinlikler, yarışmalar ve konserler düzenlenecek.

26.05.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenecek "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" ile balıkların göçünün tüm dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri, önüne çıkan engelleri aşmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Balıkların bu zorlu yolculuğunun tanıtılması amacıyla göçün en iyi izlendiği noktalardan biri olan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda bu yıl "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek.

Erciş Kaymakamlığınca 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacak festivalde, farklı etkinlikler, yarışmalar ve konserler organize edilecek.

Kaymakam Murat Karaloğlu, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ettiğini söyledi.

Bu göçü tanıtmak amacıyla düzenleyecekleri festivalin hazırlıklarının devam ettiğini belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Gölde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasına yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerimizle önlem alıyoruz. Koruma tedbirleri sayesinde popülasyonunda artış var. Kaçak avcılara yaptırım uygulanıyor. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivalinin bu yıl 11'incisini düzenliyoruz. 3 gün sürece festivalde birçok etkinlik ve konser yapılacak. Kurumlarımızla, ailelerin ve ziyaretçilerin güzel zaman geçirmesini sağlamaya çalışacağız. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz."

Kaynak: AA

Erciş, Van, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
10:46 Türkiye’nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:37 Rusya, Harkiv’de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı Rusya, Harkiv'de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı
09:55 Kastamonu’daki dönercilerden ’’Döneri biz icat ettik’’ çıkışı Fotoğrafla savundular Kastamonu'daki dönercilerden ''Döneri biz icat ettik'' çıkışı! Fotoğrafla savundular
09:54 Cannes’ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti Cannes'ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti
09:24 Kısırlaştırma çözüm mü Yavaş’ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu
09:14 Trabzon’da fındığa ve çaya alternatif ürün Salebin kilosu bin 500 TL’den satılıyor Trabzon'da fındığa ve çaya alternatif ürün! Salebin kilosu bin 500 TL'den satılıyor
09:10 Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 12:33:18. #1.12#
SON DAKİKA: 11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement