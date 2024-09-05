Unbinding Histories Sergisi Cape Town'da Sanatseverlerle Buluştu

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Uluslararası yedi kadın fotoğrafçının eserlerinin yer aldığı "Unbinding Histories (Tarih Bağlarını Çözmek)" sergisi Güney Afrika Cape Town'da sanatseverlerle buluştu.

AVA Gallery'de açılan Çağla Demirbaş'ın küratörlüğünü üstlendiği sergide, kendisinin yanı sıra Alejandra Arevalo,Francesca Hummler, Maike Bergold, Phuong Hoang, Ronja Falkenbach ve Veronica Losantos'un fotoğrafları yer alıyor.

İnsanlık deneyimini oluşturan belirsiz alanların bir kadın merceğinden anlatıldığı sergi, yeni nesil kadın fotoğrafçıların vizöründen yansıyanları sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Sergi, kıtaların, ülkelerin ve kültürlerin sınırları arasında var olan hikayeleri keşfederek, sanatçı çalışmalarının iki yıl içinde geçirdiği dönüştürücü yolculuğunu anlatıyor.