Uluslararası Kültür Günü Tunus'ta Kutlandı - Son Dakika
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Uluslararası Kültür Günü Tunus'ta Kutlandı

07.06.2026 19:14
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Tunus'taki Maarif Okulları'nda düzenlenen etkinlikte, farklı ülkeler kültürel miraslarını tanıttı.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tunus Uluslararası Maarif Okullarında düzenlenen "Uluslararası Kültür Günü" etkinliğinde farklı ülkelerin kültürleri, gelenekleri ve mutfakları tanıtıldı.

Tunus Uluslararası Maarif Okullarının başkent Tunus'taki kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, diplomatik misyon temsilcileri, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.

Etkinlik kapsamında farklı ülkeleri temsil eden stantlarda geleneksel kıyafetler, el sanatları ve yöresel yemekler sergilendi, öğrenciler ise çeşitli müzik ve sahne gösterileri sundu.

Katılımcılar ülkelerin kültürel mirasları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

"Maarif, Türkiye'nin kültürel birikimini genç nesillere aktarmada en doğru kanallarımızdan biri"

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Demircan, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültürün toplumları tanıtan en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Kültürün yemeklerden mimariye, estetik anlayıştan misafirperverliğe kadar toplumları şekillendiren temel değerleri kapsadığını belirten Demircan, ülkelerin kendi kültürlerini anlatarak diğer toplumların kalplerinde ve zihinlerinde yer edinmeyi hedeflediğini ifade etti.

Maarif Okullarının yalnızca eğitim veren kurumlar olmadığını vurgulayan Demircan, "Maarif, Türkiye'nin yurt dışındaki köklü kültürel birikimini genç nesillere aktarmada en doğru kanallarımızdan biridir." dedi.

Kültürel faaliyetlerin iki ülke arasındaki ortak değerleri ortaya çıkarması ve toplumları birbirine yakınlaştırması bakımından büyük önem taşıdığını kaydeden Demircan, "Böylelikle öğrenciler Türkiye'ye gitmeden Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Buradaki evlatlarımız da Tunus'u daha iyi tanıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." diye konuştu.

TMV Tunus Temsilcisi İbrahim Sert de eğitim faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye ile Tunus arasındaki dostluk ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Uluslararası katılımla gerçekleştirilen kültür festivalinin öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra farklı kültürlerle bir arada yaşamayı, paylaşmayı ve karşılıklı etkileşimi öğrenmelerine katkı sağladığını belirten Sert, "Öğrencilerimizin hem kendi kimliklerine sahip çıkan hem de farklı kültürlere açık bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sert, farklı ülkelerden öğrencileri, velileri ve temsilcileri bir araya getiren etkinliğin kültürler arası diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunduğunu ve öğrencilerin evrensel değerlere daha yakından temas etmelerine imkan sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Kültür Günü Tunus'ta Kutlandı - Son Dakika

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