Uluslararası Şam Üniversitesi Halep'teki kongrede Suriye'nin yeniden inşasını görüştü

Uluslararası Şam Üniversitesinin Suriye'nin Halep ilinde düzenlediği 2. Uygulamalı Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresinde, Suriye'nin yeniden inşasına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

"Suriye'nin Yeniden İnşası: Kalkınma Sorunları ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen kongrede mühendislik, ekonomi, tarih, sosyoloji, sağlık bilimleri ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi farklı alanlardan akademisyenler çalışmalarını paylaşıyor.

Kongreye 11 ülkeden 123 akademisyen katılırken, farklı disiplinlerden 100 bildiri sunuluyor.

Kongre kapsamında farklı disiplinlerden akademisyenlerin bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunması, akademik işbirliklerinin geliştirilmesi ve Suriye'nin yeniden inşasına yönelik uygulanabilir çözüm önerilerinin ortaya konulması hedefleniyor.

Kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanı ve Uluslararası Şam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Yaşar Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Suriye'nin yeniden inşasına bilimsel açıdan katkı sunmayı hedeflediğini söyledi.

Kahraman, bir ülkenin kalkınmasının bilgi ve deneyimin paylaşılmasıyla mümkün olabileceğini belirterek, Suriye'nin yeniden inşasının tek bir disiplinin çalışmasıyla gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti.

"Bütün disiplinlerin beraber düşünmesi gerekiyor"

Suriye'nin yeniden inşasının yalnızca yolların, köprülerin ve binaların yeniden yapılması anlamına gelmediğini dile getiren Kahraman, savaş ve uzun yıllar süren siyasi süreçlerin toplum üzerindeki etkilerine de dikkati çekti.

Kahraman, "İnsanın da yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bunu da ancak bilimle yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kahraman, kongrenin akademik işbirliklerine, ortak projelere ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlamasını beklediklerini belirterek, sunulan bildiriler sonucunda somut ve uygulanabilir çözüm önerilerinin ortaya çıkmasını amaçladıklarını kaydetti.

"Suriye'nin yeniden inşasına önemli katkılar sunacak"

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Halep Eğitim Ataşesi Mustafa Onur da, Uluslararası Şam Üniversitesi tarafından düzenlenen kongrenin Suriye'nin yeniden inşasına önemli katkılar sunacağını söyledi.

Onur, Uluslararası Şam Üniversitesinin düzenlediği kongreyi çok değerli bulduklarını ifade ederek, etkinliğin "Suriye'nin Yeniden İnşası" konusu üzerine gerçekleştirildiğini belirtti.

Kongrededa sunulacak bildirilerin özellikle mevcut aşamada Suriye'nin yeniden inşasına büyük katkılar sunacağını dile getiren Onur, Uluslararası Şam Üniversitesinin İHH'nın desteğiyle çalışmalarını sürdürmesini ve bu alandaki katkılarını takdir ettiklerini ifade etti.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı olarak her noktada ve her alanda paydaşlarına, Suriye Eğitim Bakanlığına katkı sunabileceklerini ifade ettiklerini belirten Onur, "Birikimimizi, tecrübemizi paylaşmaya hazır olduğumuzu da her zaman ifade ediyoruz ve bu noktada her zaman hazır olduğumuzu kendilerine de bildirmiş olduk." dedi.

"Yeniden inşa sürecinde insan, şehir, altyapı ve ekonomi ele alınmalı"

Suriye Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Dr. Muhammed Suveyd ise, ülkede yeniden inşa sürecinin insan, şehir, altyapı ve ekonomi boyutlarıyla ele alınması gerektiğini, üniversitelerde bu alanda bilimsel kongrelerin düzenlenmesini teşvik ettiklerini söyledi.

Suveyd, Yükseköğretim Bakanlığı olarak devlet ve özel üniversitelerde bu tür bilimsel etkinliklerin düzenlenmesini desteklediklerini ifade etti.

Suveyd, Suriye'de yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Suriye'nin özgürleştirilmesinin ardından şimdi yeniden inşaya ihtiyacımız var. İnsanın inşası, taşın ve şehrin inşası, tüm altyapının ve ekonominin inşası gerekiyor." dedi.

Uluslararası Şam Üniversitesi

Uluslararası Şam Üniversitesi, 2015'te Suriye'nin kuzeyindeki Azez bölgesinde kurulan ilk Türk üniversitesi oldu. Üniversite bugüne kadar yaklaşık 2 bin mezun verirken, mezunları Suriye'nin farklı bölgelerinde çeşitli alanlarda çalışarak ülkenin yeniden inşa sürecine katkı sunuyor.