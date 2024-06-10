Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi Eskişehir'de Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi Eskişehir'de Başladı

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi Eskişehir\'de Başladı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda açıldı. Kongreye katılan temsilciler, fuaye alanında açtıkları masalarla ziyaretçilere bilgi verdi. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, kozmetik ürünlerinin tarımla ilişkili olduğunu vurgulayarak, tarımın önemine dikkat çekti. Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacılar Derneği Başkanı Levent Kahrıman ise Türkiye'nin kozmetik sektöründeki önemine değindi ve KÜAD'ın sektörü daha ileriye taşımak için çalışmalar yaptığını belirtti. Açılışa, bölgedeki önemli isimler de katıldı.

10.06.2024 16:55
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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi açılışı Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda yapıldı.

Kongreye çok sayıda temsilci katılırken, Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacılar Derneği (KÜAD) üyesi kozmetik şirketleri temsilcileri ile araştırmacıları, fuaye alanında açtıkları masalarla ziyaretçilere bilgi verdi.

Törende söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, kozmetik ürünlerinin de nihayetinde tarımla alakalı olduğunu belirtirken, gıda dağıtımı ve güvenliğinin önemli olduğunu söyledi. Aydın, dünya nüfusunun giderek arttığını belirterek,"Önümüzde yeni bir salgın yaşamayacağımızın bir garantisi yok. Bizim tarıma bakış açımızı değiştirmenin tam zamanı. Böylesi bir faaliyet nihayetinde eğitimdir ve öğrencilerimiz bunlara ilgi duyacaklar, heveslenecekler. Böylelikle bizi dünya genelinde temsil edecekler." diye konuştu.

Aydın'ın ardından söz alan Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacılar Derneği Başkanı Levent Kahrıman ise, Türkiye'deki kozmetik sektörünün bilinenin aksine 120 yıllık bir tarihi olduğunu, 1950 yılına kadar Orta Doğu'da söz sahibi ülke olduğunu belirtti.

Kahrıman, Türkiye'nin kozmetik sektöründe yaşadığı kısa bir duraklamanın ardından faaliyet gösteren 11 bin şirket, 60 bin marka ve 650 bin raftaki kozmetik ürünle söz sahibi olduğun altını çizerken, KÜAD'ın Türkiye'yi kozmetik sektöründe daha iyi bir yere taşımak için çalışmalar yaptığını bildirdi.

Açılışa Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Betül Demirci ve Digital and Smart Agriculture Proje Koordinatörü Kadir Kılıç katıldı.

Açılış, keman dinletisinin ardından çeşitli sunumlarla devam etti.

Kaynak: AA

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