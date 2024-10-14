Uluslararası Yol Federasyonu Dünya Kongresi yarın İstanbul'da başlayacak - Son Dakika
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Uluslararası Yol Federasyonu Dünya Kongresi yarın İstanbul'da başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uluslararası alanda kara yolu politikalarının rotasını belirleyecek Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Dünya Kongresi'nin Bakanlığının ev sahipliğinde yarın İstanbul'da başlayacağını söyledi.

14.10.2024 10:47
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uluslararası alanda kara yolu politikalarının rotasını belirleyecek Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Dünya Kongresi'nin Bakanlığının ev sahipliğinde yarın İstanbul'da başlayacağını söyledi.

Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İs?viçre merkezli Uluslararası Yol Federasyonu tarafından 4 yılda bir düzenlenen "IRF Dünya Kongresi'nin" 15-18 Ekim'de İstanbul'da yapılacağını belirtti.

Kara yolu sektörünün, büyüme ve kalkınmanın sağlayıcısı olduğunu ifade eden Uraloğlu, bu kapsamda kongrenin temasının "Hareketliliği Güçlendirmek İçin Bağlanıyoruz: Herkes İçin Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar" olarak belirlendiğini dile getirdi.

Uraloğlu, Bakanlığının ev sahipliğindeki kongrede küresel liderler, sektörün önde gelen isimleri, akademisyenler ve kamu-özel sektör paydaşlarının bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacağını bildirerek, "Yarın İstanbul'da başlayacak kongre, yenilikleri keşfetmek ve derinlemesine tartışmalar yapmak için önemli bir platform olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin açılış konuşmasını video mesajla gerçekleştirecek. Ayrıca yenilikçi fikirler, araştırma bulguları ve yeni teknikler kongrenin gündemine taşınacak. Bu yönleriyle kongrede, kara yolları politikalarının gelecek rotasının çizilmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte, küresel ulaştırma projelerinin de ele alınacağına işaret eden Uraloğlu, "Kongreye, Fas, Lübnan, Ermenistan, Kamboçya, Gana, Gine, Katar, Gabon, Kongo, Nikaragua, Malavi, Türkmenistan, Ekvador, Seyşeller, Slovenya, Litvanya, Zimbabve, Liberya, Suudi Arabistan ve Mısır'dan bakan düzeyinde katılım olacak." bilgisini verdi.

Bakanlık projeleri de anlatılacak

Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda kara yollarına bölünmüş yol hamlesinin damga vurduğuna işaret ederek, IRF Dünya Yol Kongresi'nde Bakanlığının vizyon ve misyonunu da tanıtma imkanı bulacaklarını aktardı.

Kongrede uluslararası işbirliklerini de değerlendireceklerini belirten Uraloğlu, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik emisyon azaltma, yol projelerinde biyoçeşitliliğin korunması gibi sürdürülebilir çözümleri de ele alacaklarını anlattı.

Uraoğlu, ev sahibi İstanbul'un da her alanda olduğu gibi ulaştırmada da marka şehir olduğuna dikkat çekerek, şehre yakışır bir kongre yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Yol Federasyonu Dünya Kongresi yarın İstanbul'da başlayacak - Son Dakika

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