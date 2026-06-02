Ulusoy: Destek Fiyatları Enflasyonun Altında

Ulusoy, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) buğday ve arpa taban fiyatlarını açıkladığını anımsattı.

Geçen seneyle karşılaştırıldığında buğdaya yaklaşık yüzde 22, arpaya yaklaşık yüzde 16 artış geldiğini belirten Ulusoy, "Enflasyonu kendileri açıkladılar, yüzde 35'ten aşağı değil. Yani genel enflasyon yüzde 35 iken siz buğdaya ve arpaya yüzde 22 ile yüzde 16 arasında bir oranda destek fiyat açıklıyorsunuz." diye konuştu.

Bu yıl yüksek rekolteyle birlikte yaklaşık 23 milyon ton buğday ve 9 milyon ton arpa beklendiğini dile getiren Ulusoy, açıklanan taban fiyatın düşük olduğu değerlendirmesini yaptı.

Ulusoy, birinci sınıf makarnalık buğday için 24,5 lira, birinci sınıf ekmeklik buğday için 23,5 lira, arpa için 19,5 lira önerisinde bulundu.