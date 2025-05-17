Ulya Şeyhan Mağaraları Turizme Kazandırılıyor - Son Dakika
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Ulya Şeyhan Mağaraları Turizme Kazandırılıyor

Şırnak'taki Ulya Şeyhan Mağaraları, kültür envanterine alınarak doğa ve inanç turizmine açılıyor.

17.05.2025 15:58
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Terör bitti, mağaralar turizme kazandırılıyor

Yürüyüşten manevi ziyarete: Ulya Şeyhan Şırnak'ta yeni turizm noktası oluyor

Ulya Şeyhan Mağaraları kültür envanterine alınıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta halk arasında "Ulya Şeyhan" olarak bilinen apartman mağaraları, hem tarihi hem de doğal dokusuyla dikkat çekiyor. İsmini bölgede yaşamış, görev yapmış ve burada vefat etmiş bir şeyhten alan mağaralar, çevre halkı tarafından manevi bir ziyaret noktası olarak kabul ediliyor. Terörün yerini huzura bıraktığı bölgedeki mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin köyü yakınlarında bulunan Ulya Şeyhan mağaralar (Apartman Mağaraları) Şırnak Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından kültür envanterine alınarak, hem doğa hem de inanç turizmine kazandırılıyor. Mağaralarda incelemelerde bulunan Şırnak Kültür ve Turizm İl Müdürü Celal Baz, mağara yapısına bakıldığı zaman medrese eğitimi, dini eğitim ve koruma amaçlı yapıldığının görüldüğünü, bölgede bir çok yapının bulunduğunu ve bu yapıların yapılacak olan çalışmaların ardından kültür envanterine ekleneceğini belirterek, doğa ve inanç turizmi için vatandaşların bölgeyi mutlaka ziyaret etmeleri gerektiğini belirtti. Baz, "Bu mağaralar, halk arasında Ulya Şeyhan olarak bilinen bir şeyhten ismini almış. Burada yaşamış, görev yapmış, burada vefat etmiş bir şeyhin eseri olduğu bilinmektedir, düşünülmektedir. Ulya kelimesi Arapça'da ulu, büyük anlamlarına geliyor. Bu bölgede görev yapmış Şeyh Ebubekir isimli bir şeyhinde mezarının bulunduğu bilinmektedir. Akdizgin köylülerinin festival yaptıkları, kurban kestikleri alanda yine bu şeyhin mezarının olduğu bir alan olarak bilinmektedir. Yöremizde, Şırnak ilimizde, bölgede benzeri gezi alanları mağaralar çok sayıda bulunmaktadır. Tabi halkımız güven ve huzur içerisinde buraları gelip görebilirler, gezebilirler, yürüyüşlerini yapabilirler. Şuanda Türkiye'nin en huzurlu, en güvenli şehirlerinden birisidir Şırnak. Şırnak, aynı zamanda Hz. Nuh'un Hut Suresi'nin 44'üncü ayetinde geçtiği gibi, ya Rabbim beni huzurlu, güvenli ve bereketli topraklara indir dediği yerdir burası. Dolayısıyla yine günümüzde bereketin, huzurun, hürmetin, ev sahipliğinin vücut bulduğu bir şehirdir Şırnak" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelecek ziyaretçilere Şırnak'ın eşsiz doğasını, tarihi derinliğini ve kültürel zenginliğini keşfetmeleri çağrısında bulunan Baz, "Yazılı kaynaklarda bir bilgi olmamakla birlikte, incelediğimiz kadarı ile buranın bir eğitim merkezi olduğu düşünülmektedir. Çeşitli inançlar tarafından inşa edildiği, yapıldığı bilinmekle birlikte ama bir medrese eğitimi veya bir din eğitimi alındığı ve aslında koruma amaçlı da yapıldığı düşünülüyor. Şırnak'ın bir çok alanında, bir çok doğa alanında çok huzurla ve güvenle yürüyüş yapabileceğimiz yerler olduğu bilinmektedir. Bundan sonraki süreçte insanlarımızın Türkiye'nin her bölgesinden, her yöresinden gelip burada günübirlik yürüyüşünü yapabilirler, pikniklerini yapabilirler. İnanılmaz bir doğa, doğal alanları mevcut ve insanlar hakikaten huzur ve güven içerisinde burada doğa turizmini gerçekleştirebilirler. Kültür Turizm Bakanlığımız olarak, bölgede ki bu tip yapıların hemen hemen hepsini tescilinin ardından envanterlerimize kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede ki bu tür alanların tescil çalışmalarına devam etmekle birlikte tüm alanların kültür envanterine kayıt çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ulya Şeyhan Mağaraları Turizme Kazandırılıyor - Son Dakika

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