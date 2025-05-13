Ümit Özdağ'dan PKK Fesih Açıklaması

(ANKARA)- Terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin olarak açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,"İstiklal Savaşı'nı verdiğimiz; Sevr Antlaşması'nı yırttığımız; emperyalist güçleri, Lozan Antlaşması'nı imzalamaya zorladığımız ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğumuz için özür dilememiz bekleniyor" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama yaptı. Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK bildirisinden anlaşılan şudur: İstiklal Savaşı'nı verdiğimiz; Sevr Antlaşması'nı yırttığımız; emperyalist güçleri, Lozan Antlaşması'nı imzalamaya zorladığımız ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğumuz için özür dilememiz bekleniyor"