Ümit Özdağ İstanbul seli için afet koordinasyonu ve TSK desteği çağrısı yaptı

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da etkili olan sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, afet koordinasyonunun güçlendirilmesi, AFAD'ın etkin biçimde devreye alınması ve gerekli görülmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkanlarının afet müdahalesinde kullanılması çağrısında bulundu. Özdağ, kamu kurumları arasında koordinasyon eksikliği yaşandığını savunarak sorumluların araştırılması gerektiğini belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da yaşanan sel felaketine ilişkin dokuz başlık altında değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul sel felaketiyle mücadele ederken siyasi hesaplar yapılamaz! AK Parti, belediyeleri ele geçirme derdini bir kenara bırakmalı, vatandaşın can güvenliğini öncelemelidir! Belediye başkanları görevlerini yapamaz hale getirilmiştir. Valilik muhatap bulamamaktadır. Valiliğin bugün yapmak istediği afet toplantısına 80 kuruluşun çağrıldığı ancak çağrılan kuruluşların toplantıya katılmadığından Toplantının yapılamadığı iddia ediliyor. Bu yalan ve toplantı Yapıldı ise alınan kararları ve tedbirleri açıklayın. Kurtarma ekipleri oluşturulmalı; AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri, belediyeler ve güvenlik güçleri ortak bir koordinasyon altında çalışmalıdır.

Deprem felaketinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin asayiş ve arama kurtarma çalışmalarında çok geç müdahil olduğu ve yeterince kullanılmadığını eleştiriyoruz. Bu hatanın tekrarını reddediyoruz! TSK'nin imkan ve kabiliyetleri, mevzuat çerçevesinde afet müdahalesinde değerlendirilmelidir. Devlet, her şey olup bittikten sonra cenazeleri kaldıran değil; insanlarımızın başına felaket gelmeden önce önlem alan, vatandaşını koruyan ve hayat kurtaran kurumdur! Dünyanın farklı kıtalarında yaşanan sel felaketlerinden ve aşırı yağışlardan ders çıkarılmalıdır. Riskli bölgeler denetlenmeli, tahliye planları hazırlanmalı ve yağışlar devam etmeden gerekli önlemler alınmalıdır.

Gerekli tedbirlerin alınmaması ve görevlerin ihmal edilmesi halinde sorumlular araştırılmalıdır. Afet bölgesi ilanı dahil olmak üzere gerekli hukuki ve idari tedbirler gecikmeden değerlendirilmelidir. Bürokratik yazışmalarla ve kurumlar arası sorumluluk tartışmalarıyla zaman kaybedilmemelidir. İstanbul'un ihtiyacı hızlı karar, güçlü koordinasyon ve etkin müdahaledir! Beklenen büyük İstanbul depreminde nasıl bir teşkilatlanma kuracağınızı, kurumları nasıl koordine edeceğinizi ve milyonlarca insanın hayatını nasıl koruyacağınızı bugünden kanıtlayın! Görevinizi yapın, sorumluluk alın! Gerekli tedbirleri alamıyorsanız bu millete acıyın ve istifa edin!"