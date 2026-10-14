Ümit Özdağ İstanbul seli için afet koordinasyonu ve TSK desteği çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümit Özdağ İstanbul seli için afet koordinasyonu ve TSK desteği çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümit Özdağ İstanbul seli için afet koordinasyonu ve TSK desteği çağrısı yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'daki sel felaketi için afet koordinasyonunun güçlendirilmesini ve gerekirse TSK imkanlarının kullanılmasını istedi. Özdağ, kurumlar arası koordinasyon eksikliğini savunarak sorumluların araştırılmasını talep etti.

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da etkili olan sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, afet koordinasyonunun güçlendirilmesi, AFAD'ın etkin biçimde devreye alınması ve gerekli görülmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkanlarının afet müdahalesinde kullanılması çağrısında bulundu. Özdağ, kamu kurumları arasında koordinasyon eksikliği yaşandığını savunarak sorumluların araştırılması gerektiğini belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da yaşanan sel felaketine ilişkin dokuz başlık altında değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul sel felaketiyle mücadele ederken siyasi hesaplar yapılamaz! AK Parti, belediyeleri ele geçirme derdini bir kenara bırakmalı, vatandaşın can güvenliğini öncelemelidir! Belediye başkanları görevlerini yapamaz hale getirilmiştir. Valilik muhatap bulamamaktadır. Valiliğin bugün yapmak istediği afet toplantısına 80 kuruluşun çağrıldığı ancak çağrılan kuruluşların toplantıya katılmadığından Toplantının yapılamadığı iddia ediliyor. Bu yalan ve toplantı Yapıldı ise alınan kararları ve tedbirleri açıklayın. Kurtarma ekipleri oluşturulmalı; AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri, belediyeler ve güvenlik güçleri ortak bir koordinasyon altında çalışmalıdır.

Deprem felaketinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin asayiş ve arama kurtarma çalışmalarında çok geç müdahil olduğu ve yeterince kullanılmadığını eleştiriyoruz. Bu hatanın tekrarını reddediyoruz! TSK'nin imkan ve kabiliyetleri, mevzuat çerçevesinde afet müdahalesinde değerlendirilmelidir. Devlet, her şey olup bittikten sonra cenazeleri kaldıran değil; insanlarımızın başına felaket gelmeden önce önlem alan, vatandaşını koruyan ve hayat kurtaran kurumdur! Dünyanın farklı kıtalarında yaşanan sel felaketlerinden ve aşırı yağışlardan ders çıkarılmalıdır. Riskli bölgeler denetlenmeli, tahliye planları hazırlanmalı ve yağışlar devam etmeden gerekli önlemler alınmalıdır.

Gerekli tedbirlerin alınmaması ve görevlerin ihmal edilmesi halinde sorumlular araştırılmalıdır. Afet bölgesi ilanı dahil olmak üzere gerekli hukuki ve idari tedbirler gecikmeden değerlendirilmelidir. Bürokratik yazışmalarla ve kurumlar arası sorumluluk tartışmalarıyla zaman kaybedilmemelidir. İstanbul'un ihtiyacı hızlı karar, güçlü koordinasyon ve etkin müdahaledir! Beklenen büyük İstanbul depreminde nasıl bir teşkilatlanma kuracağınızı, kurumları nasıl koordine edeceğinizi ve milyonlarca insanın hayatını nasıl koruyacağınızı bugünden kanıtlayın! Görevinizi yapın, sorumluluk alın! Gerekli tedbirleri alamıyorsanız bu millete acıyın ve istifa edin!"

Kaynak: ANKA
Zafer PartisiÜmit ÖzdağGüvenlikİstanbulPolitikaGüncelTSKSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı Fenerbahçe maçında sürpriz Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz
23:51
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki
23:48
Fenerbahçe, Aston Villa’ya 6 golle kaybetti
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 golle kaybetti
23:44
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
23:43
Kartal’da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı
Kartal'da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı
22:30
İstanbul’daki sel felaketinin en acı görüntüsü Su birikintisine basan çocuk canından oldu
İstanbul'daki sel felaketinin en acı görüntüsü! Su birikintisine basan çocuk canından oldu
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 00:21:09. #7.13#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ İstanbul seli için afet koordinasyonu ve TSK desteği çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei