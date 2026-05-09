Ümit Özdağ, Kuzey Makedonya Temaslarını Sürdürüyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 8-12 Mayıs tarihlerini kapsayan Kuzey Makedonya ve Kosova programı devam ediyor.

Özdağ, bugün Valandova Çalıklı Hıdırellez Festivali'ne katılacak. Program kapsamında ayrıca Vizyon Üniversitesi ile Türk Milli Birlik Hareketi Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

10 Mayıs Pazar günü Kuzey Makedonya Türk Milli Birlik'in 5. Olağan Kurultayı'na katılması planlanan Özdağ, 11 Mayıs Pazartesi günü Kosova temaslarına başlayacak. Bu kapsamda Prizren Belediyesi, Doğruyol Derneği, Mamuşa Belediyesi, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu, Kosova Türk Öğretmenler Derneği ve Empati Gençlik Derneği'ni ziyaret edecek. Özdağ ayrıca Prizren'de Şadırvan bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Programın son günü olan 12 Mayıs Salı günü ise Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek olan Özdağ'ın, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile görüşmesi planlanıyor. Özdağ ayrıca Kosova Türk İş İnsanları Derneği, Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi ve Gerçek Derneği'ni de ziyaret edecek.