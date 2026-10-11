Ümit Özdağ, Manisa\'daki otobüs-kamyon kazasında ölenler için taziye mesajı yayımladı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Manisa'da bir yolcu otobüsü ile bir kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Can kaybının atmaması ve yaralı vatandaşlarımızın tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.